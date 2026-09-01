Hooker chce Parnasse zničit. V UFC prý bude v hlavním zápase naposledyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hooker chce Parnasse zničit. V UFC prý bude v hlavním zápase naposledy
Karlos Vémola se před návratem do klece dočkal uznání i z tábora Frederica Vosgröneho. Trenér Garip Ilbay...
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Justin Gaethje po dvou titulových bitvách léčí obě ruce a do konce roku už zápasit nebude. K odvetě s Iliou...
Moses Itauma měl po osmi kolech u dvou rozhodčích náskok devíti bodů a u třetího sedmi. Filip Hrgović...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →