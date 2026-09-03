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Na tribuně v Německu postavili skutečnou horskou dráhu a rozjeli ji. Internet ji označil za nejlepší choreo všech dob

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Před zápasem s Bayernem projel domácím kotlem vagón po kolejích. Celý svět se díval.
Na tribuně v Německu postavili skutečnou horskou dráhu a rozjeli ji. Internet ji označil za nejlepší choreo všech dob

Na tribuně v Německu postavili skutečnou horskou dráhu a rozjeli ji. Internet ji označil za nejlepší choreo všech dob

Zdroj: Zdroj fotorafie: Carolus requiescat/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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