Tenisové kurty v Karviné procházejí obnovou. Dostanou nový povrchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tenisové kurty v Karviné procházejí obnovou. Dostanou nový povrch
Opavští policisté se zabývají vážnou dopravní nehodou, ke které došlo 1. září večer na Hlučínské ulici v...
Dějiny jsou plné osobností, které se proslavily až po své smrti. Spousta z nich se ale uznaní nedočkala...
Radnice Bohumína na Karvinsku letos investuje zhruba 60 milionů korun do zateplování a dalších oprav...
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) zahájila přestavbu úpravny vody v Třebomi...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →