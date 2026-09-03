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O prázdninách zemřeli na silnicích v kraji čtyři lidé, každý jedenáctý řidič byl opilý

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Smutnou statistiku nyní představila policie. Během prázdnin zemřeli na silnicích v Olomouckém kraji čtyři lidé a při poslední kontrole byl každý jedenáctý řidič pod vlivem alkoholu. Od počátku roku v kraji zemřelo už 13 lidí.
O prázdninách zemřeli na silnicích v kraji čtyři lidé, každý jedenáctý řidič byl opilý

O prázdninách zemřeli na silnicích v kraji čtyři lidé, každý jedenáctý řidič byl opilý

Zdroj: Jan Luxík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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