Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Veganský párek se už nebude smět jmenovat párek. Česko chystá změnu, kterou jinde v Evropě nikdo neplánuje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kvůli novelizaci vyhlášky bude zakázáno používání některých názvů potravin v obchodech. Týkat se to má zejména rostlinných výrobků.
Veganský párek se už nebude smět jmenovat párek. Česko chystá změnu, kterou jinde v Evropě nikdo neplánuje

Veganský párek se už nebude smět jmenovat párek. Česko chystá změnu, kterou jinde v Evropě nikdo neplánuje

Zdroj: Dezidor / Creative Commons / CC BY-SA
Reklama
Další články z adbz.cz
Jídlo z mikrovlnky je studené uprostřed? Stačí ho posunout o pár centimetrů a problém zmizí
Jídlo z mikrovlnky je studené uprostřed? Stačí ho posunout o pár centimetrů a problém zmizí
Rajčata vám vadnou odspodu? Máte pár dní, než přijdete o celou úrodu. Řešení stojí pár korun
Rajčata vám vadnou odspodu? Máte pár dní, než přijdete o celou úrodu. Řešení stojí pár korun

Rajčata jsou nejoblíbenější letní plodinou. Ani jim se ale nevyhýbají choroby a nemoci. Bakteriální vadnutí...

Igelitový sáček s mincemi a vodou v okně. Mouchy a komáři se k vám už nepřiblíží ani na metr
Igelitový sáček s mincemi a vodou v okně. Mouchy a komáři se k vám už nepřiblíží ani na metr

Hmyz v domácnosti je nepříjemný problém, který trápí drtivou většinu Čechů. Vetřelce vám pomůže snadno...

Ricinový olej smíchaný s jarem: Krtek opustí zahradu do 48 hodin. Recept, který stojí pár korun
Ricinový olej smíchaný s jarem: Krtek opustí zahradu do 48 hodin. Recept, který stojí pár korun

Krtka v zahradě nikdo nevidí rád. Kromě nevzhledných hromádek může svojí podzemní aktivitou narušovat také...

Jabloň v srpnu: jedna chyba při hnojení a o úrodu přijdete. Záleží na stáří stromu
Jabloň v srpnu: jedna chyba při hnojení a o úrodu přijdete. Záleží na stáří stromu

Během srpna se jabloně nacházejí v klíčové fázi vývoje. Přecházejí z fáze růstu do fáze plození a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...

Všechny články tohoto autora →
adbz.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.