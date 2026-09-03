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Víte, že alobal má mrtvý záhyb a jeho lesklost závisí na penězích?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Hliník, stejně jako ostatní kovy, je kujný. To znamená, že pod tlakem se roztahuje. Tím se kovy liší od ostatních pevných látek, které se pod tlakem lámou. Takže kovy lze rozválet do velice tenkých plátů, představuje nám aluminium v knize Co Einstein vyprávěl svému holiči autor Robert L. Wolke.
Víte, že alobal má mrtvý záhyb a jeho lesklost závisí na penězích?
Zdroj: AndrewLozovyi / Depositphotos
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