Kouč Hradce Králové Horejš se pustil do rozhodčích. Podle něj ovlivnili zápas

Středeční večer 2. září 2026, ShipEx Aréna, 7 714 diváků. Abdullahi Umar si v 90+2 navádí míč z levé strany do brněnského vápna, směřuje ke středu, Denis Granečný ho škrtne. Umar padá. Rozhodčí Matěj Lovětínský nechává hrát, VAR situaci prověřuje, ale hlavní sudí není poslán k monitoru. Penalta se nepíská. Hradec Králové prohrává dohrávku 4. kola Chance Ligy a jeho trenér odchází na tiskovou konferenci s jedinou myšlenkou: tohle nám vzali.
„Měli jsme kopat penaltu. Jasnou penaltu.“
Horejšova slova na pozápasové tiskovce byla ostrá, i když ne osobně útočná. „Měli jsme kopat penaltu. Jasnou penaltu. To asi ví všichni, ne?“ řekl podle serveru infotbal.cz. Nejmenoval konkrétního rozhodčího, ale kontext byl jednoznačný, mířil na verdikt Lovětínského a na to, že VAR situaci přezkoumal, aniž by nařídil přezkoumání u monitoru.
Načasování sporného momentu dává Horejšově frustraci logiku. Brno vedlo od 60. minuty díky gólu Daniela Vašulína ze standardní situace. Kdyby penalta v 90+2 padla a Hradec ji proměnil, výsledek by se s vysokou pravděpodobností překlopil minimálně na 1:1. Na víc už by čas nestačil. Jeden verdikt, jeden bod. Nebo žádný.
Převaha, která končila před vápnem
Jenže samotná sporná situace nevypráví celý příběh. Hradec držel míč 61 % hrací doby, měl čtyři střely na branku oproti třem brněnským a vynutil si jen dva rohové kopy. Čísla ukazují tým, který hru kontroloval, ale nedokázal kontrolu přetavit v reálné ohrožení branky.
Horejš to sám přiznal. Řekl, že jeho mužstvo bylo „jen po vápno“ a nevytvořilo si větší šance až na jednu akci. To je důležitý kontext k celé kritice rozhodčích: sporný moment v nastavení mohl Hradci vrátit bod, ale nevysvětluje, proč tým s takovou převahou na míči nedokázal za šedesát minut po inkasovaném gólu vynutit víc nebezpečných situací.
Srovnání s předchozím kolem je výmluvné. V Liberci Hradec od 6. minuty hrál v deseti po červené kartě a celý zápas přežíval v oslabení, prohra 0:2 tam měla jiný charakter. V Brně měl plný počet hráčů, teritoriální převahu i míč. A stejný výsledek. Dvě porážky v řadě, dvě nuly na straně gólů.
Čvančara jako přiznání problému
Na stejné tiskové konferenci otevřel Horejš i téma možného příchodu útočníka Tomáše Čvančary. „Je to jedna z možností na posílení týmu,“ řekl a zároveň přiznal, že Hradci „schází útočník“. Oficiální dohoda mezi kluby potvrzená není, ale samotný fakt, že trenér o konkrétním jménu mluví veřejně, signalizuje, jak naléhavě vnímá deficit v útoku.
Pokud by Čvančara skutečně přišel, řešil by přesně to, co bylo v Brně vidět, absenci hráče schopného proměnit teritoriální převahu v zakončení uvnitř vápna. Hradec potřebuje někoho, kdo z těch 61 % držení míče udělá gól. Ne další přihrávku do prostoru, kde nikdo nestojí.
Hrozí Horejšovi postih?
Teoreticky ano. Disciplinární řád FAČR, jehož nová edice je podle úřední desky účinná od 1. července 2026, obsahuje ustanovení o veřejném hanobení a znevážení jména fotbalu. Podle poslední plně dostupné textace řádu mohou sankce sahat od důtky přes pokutu až po zákaz činnosti.
Klíčové bude, zda disciplinární orgány Horejšův výrok vyhodnotí jako legitimní kritiku konkrétního verdiktu, nebo jako postižitelný exces. Formulace „jasná penalta, to asi ví všichni“ je emotivní, ale neobsahuje osobní urážku. Hranice je tenká, a záleží na tom, jestli se jí někdo rozhodne zabývat.
Co říkají fakta, a co zatím ne
Bez oficiálního stanoviska komise rozhodčích nelze s jistotou říct, že šlo o chybu. Kontakt v pokutovém území existoval, VAR ho přezkoumal, penalta nařízena nebyla. Horejš měl pro svůj protest konkrétní situaci, ne jen pocit. Ale definitivní verdikt o pochybení zatím chybí.
Hradec po prohře zůstává na 10. místě tabulky, Zbrojovka se vyšplhala na druhou příčku. Votrokům teď nezbývá než řešit to, co mohou ovlivnit sami, a to je právě ta práce od vápna dovnitř, kterou jim žádný rozhodčí neodpíská.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl