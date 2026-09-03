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Kouč Hradce Králové Horejš se pustil do rozhodčích. Podle něj ovlivnili zápas

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Hradec prohrál v Brně 0:1 a trenér David Horejš po zápase otevřeně řekl, že jeho tým měl v nastavení kopat „jasnou penaltu“. Rozhodčí ji nenařídil ani po zásahu VAR.
Kouč Hradce Králové Horejš se pustil do rozhodčích. Podle něj ovlivnili zápas

Kouč Hradce Králové Horejš se pustil do rozhodčích. Podle něj ovlivnili zápas

Zdroj: FK Jablonec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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