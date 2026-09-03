VAR měl opravovat jen zjevné chyby, zlobí se jablonecký trenér Kozel po penaltě. Bohemians díky ní urvaly remízu 1:1

Středa 2. září, 66. minuta dohrávky Bohemians–Jablonec. Lischka hlavičkuje z bezprostřední blízkosti, míč otře ruku Lamina Jawa. Hra pokračuje, nikdo neprotestuje, tribuny si situace skoro nevšimnou. Pak přijde přerušení, konzultace s videorozhodčím Jiřím Adamem a rozhodčí Vít Zaoral odchází k monitoru. Vrací se s nařízením pokutového kopu. V 70. minutě z něj Aleš Čermák srovnává na 1:1. Jablonecký trenér Luboš Kozel na pozápasové tiskovce neřeší jen to, jestli šlo o ruku. Řeší něco zásadnějšího: jestli měl VAR vůbec vstupovat.
„Normální souboj“ a práh pro zásah
Kozel po zápase řekl, že situaci viděl jako „normální souboj“ a penaltu označil za „soft“. Klíčová ale byla jiná věta: „VAR má opravovat jen zjevné chyby, tohle podle mě žádná zjevná chyba nebyla.“ Neútočil na rozhodčího za to, že po zhlédnutí záběrů penaltu nařídil. Útočil na samotnou intervenci, na to, že videorozhodčí vůbec zastavil hru a poslal Zaorala k obrazovce.
Tón byl kontrolovaný. Kozel podle iSportu doplnil, že nechce, „aby to vypadalo, že brečí“. Jenže jeho argument nestojí na emocích. Stojí na protokolu.
Co říkají pravidla, a co z nich plyne
Protokol IFAB pro VAR definuje jasný práh: původní rozhodnutí se mění jen při „clear and obvious error“, tedy zjevné chybě, nebo při „serious missed incident“, tedy závažném přehlédnutém momentu. Konečné rozhodnutí vždy dělá rozhodčí na hřišti, ale VAR ho k monitoru posílá jen tehdy, když záběry jednoznačně ukazují omyl.
U ruky je výklad ještě přísnější. UEFA ve svém výkladovém materiálu „Clear Line“ výslovně uvádí, že VAR nemá intervenovat, pokud:
- není jasný důkaz doteku míče s rukou,
- existují pochybnosti, zda je ruka v přirozené, nebo nepřirozené poloze.
Pravidlo 12 IFAB k tomu doplňuje kritérium „unnaturally bigger“, ruka musí nepřirozeně zvětšovat obrys těla. Pokud hráč reaguje na hlavičku ze dvou metrů a ruka je v poloze, kterou lze vyložit jako přirozenou součást pohybu, pochybnost tu je. A při pochybnosti by VAR zasahovat neměl.
Česká liga přitom jede podle identického protokolu jako zbytek Evropy. Rozdíl není v psaném pravidle, ale v tom, jak konzistentně se vykládá.
Dva trenéři, dva pohledy, jedna frustrace
Zajímavé je, že ani domácí trenér Jaroslav Veselý nebyl z penalty nadšený. Řekl, že viděl ruku „v pravém úhlu“ a uznal, že verdikt může působit kontroverzně. Současně si ale postěžoval na nejednotný metr u rukou obecně, jednou se pískají, jindy ne. A explicitně pojmenoval to, co Kozel naznačil jen nepřímo: „Chybí mi nějaké vyjádření komise.“
Oba trenéři se shodli na tom, že remíza je asi zasloužená. Bohemians trefily dvě břevna, Jablonec měl po vyrovnání velké šance na 2:1. Výsledek 1:1 odpovídal průběhu. Jenže způsob, jakým k němu došlo, zanechal pachuť na obou stranách.
Bod bez vysvětlení
Veřejné stanovisko komise rozhodčích FAČR k této konkrétní situaci se nám nepodařilo dohledat. LFA během přezkumu zobrazuje na stadionech grafiku s typem přezkoumávané situace, ale detailní pravidlové odůvodnění pro klub ani veřejnost neposkytuje. Kozel i Veselý tak odešli z Ďolíčku s bodem a bez odpovědi.
Co si z toho vzít
Jablonec zůstává v neúplné tabulce šestý, 6. září hraje doma s Libercem a 9. září ho čeká další dohrávka s Baníkem, prostor k rychlé korekci má. Bohemians bodovali počtvrté v řadě a drží se kolem jedenáctého místa, navíc mají stále odložený zápas s Mladou Boleslaví.
Podle nás je nejsilnější otázka z celé kauzy jednoduchá: pokud si situace v reálném čase nevšiml rozhodčí, nevšimly si jí tribuny a nevšimli se jí ani domácí hráči, byla opravdu natolik zjevná, aby kvůli ní VAR měnil původní rozhodnutí? Dokud komise rozhodčích neodpoví, zůstane Kozlův argument viset ve vzduchu. A pravidla mu dávají víc než jen právo se zlobit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle