Gaethje odmítá odvety s Hollowayem i Oliveirou. Chce umlčet McGregoraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Gaethje odmítá odvety s Hollowayem i Oliveirou. Chce umlčet McGregora
Salahdine Parnasse vstoupí do UFC rovnou v hlavním zápase domácího turnaje v Paříži. Dan Hooker má...
Mauricio Shogun Rua po bodové porážce s Gloverem Teixeirou okamžitě požádal o odvetu. Anderson Silva ho...
Losene Keita během působení v Oktagonu podle svých slov sázel na vlastní vítězství a jednou riskoval...
Michael Page má v postoji rychlost, delší dosah a zkušenost s kvalitnějšími soupeři. Nursulton Ruziboev ale...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →