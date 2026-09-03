Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
7 min

Ovečkin překonal Gretzkyho. Proč bylo 894 gólů třicet let považováno skoro za nedotknutelný rekord

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ovečkinův rekord je větší příběh než prosté 929 proti 894. Gretzkyho číslo vzniklo v ofenzivně divoké NHL osmdesátých let a třicet let se zdálo, že další hráč nebude mít zároveň potřebné střelecké tempo, zdraví a dvě desetiletí kariéry. Ovečkin musel přežít i éru, která dávala gólům mnohem méně prostoru.
Ovečkin překonal Gretzkyho. Proč bylo 894 gólů třicet let považováno skoro za nedotknutelný rekord

Ovečkin překonal Gretzkyho. Proč bylo 894 gólů třicet let považováno skoro za nedotknutelný rekord

Zdroj:
Reklama
Další články z Vše o sportu
Wout van Aert býval muž, pro kterého ostatní rozjížděli sprint. Na Vueltě teď připravuje vítězství jednadvacetiletému Brennanovi
Wout van Aert býval muž, pro kterého ostatní rozjížděli sprint. Na Vueltě teď připravuje vítězství jednadvacetiletému Brennanovi
Medveděv už skoro vyhrál výměnu. Pak si na síť sedli dva ptáci a rozhodčí rozhodl, že se tenis na chvíli ruší
Medveděv už skoro vyhrál výměnu. Pak si na síť sedli dva ptáci a rozhodčí rozhodl, že se tenis na chvíli ruší

Daniil Medveděv měl proti Sebastianu Gorznym zápas pod kontrolou a během jedné výměny druhého setu to...

Antonelli vede mistrovství světa. V Monze ale musí závodit způsobem, kterému se lídr šampionátu obvykle vyhýbá
Antonelli vede mistrovství světa. V Monze ale musí závodit způsobem, kterému se lídr šampionátu obvykle vyhýbá

Antonelli vede mistrovství světa, ale Mercedes vědomě zvolil Monzu jako místo, kde přijme trest za výměnu...

Tiger Woods odešel od soudu domů. Tyson, Pistorius nebo Vick ale ukazují, jak rychle může sportovní hvězda skončit za mřížemi
Tiger Woods odešel od soudu domů. Tyson, Pistorius nebo Vick ale ukazují, jak rychle může sportovní hvězda skončit za mřížemi

Tiger Woods ve středu odešel od floridského soudu bez trestu vězení. Za březnovou automobilovou nehodu a...

Muchová začala ztraceným servisem. O necelou hodinu později už byla ve třetím kole US Open
Muchová začala ztraceným servisem. O necelou hodinu později už byla ve třetím kole US Open

První game zápasu Karolíny Muchové proti Katie Boulterové vůbec nenaznačoval, jak jednostranné druhé kolo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.