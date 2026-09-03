Ovečkin překonal Gretzkyho. Proč bylo 894 gólů třicet let považováno skoro za nedotknutelný rekord

Wayne Gretzky vstřelil svůj poslední gól NHL 29. března 1999. Byla to jeho 894. branka základní části a vypadala jako tečka za statistikou, kterou už není potřeba dál řešit. Ne proto, že by v hokeji nikdy nemohl přijít lepší střelec. Problém byl v tom, kolik různých věcí by se muselo sejít v jednom člověku: elitní produktivita, dvě desetiletí zdraví, minimum slabých sezon a především schopnost dávat desítky gólů i poté, co většina hvězd začne zpomalovat.
O šestadvacet let později, 6. dubna 2025, stál Wayne Gretzky u ledu v UBS Areně a sledoval, jak kapitán
z levého kruhu překonává Ilju Sorokina. Gól číslo 895. Rekord skončil. Ovečkin pak zakončil sezonu na 897 brankách a v ročníku 2025/26 přidal dalších 32. Do nové sezony tak vstupuje s číslem Washington Capitals Alexandr Ovečkin 929. Washington s ním v červenci podepsal ještě jednu smlouvu a Ovečkin se ve 41 letech chystá na 22. sezonu NHL.
Najednou už tedy otázka nezní, zda lze Gretzkyho překonat. Zní:
kam až se dá rekord posunout, když člověk, který ho překonal, pořád neskončil? Gretzky nepřekonal rekord. On ho odstřelil někam mimo dohled
Abychom pochopili, proč se 894 dlouho považovalo za téměř nedosažitelné, je potřeba vrátit se ještě před Gretzkyho éru.
Gordie Howe se stal historickým střeleckým lídrem NHL v listopadu 1963, když překonal Maurice Richarda. Kariéru v NHL zakončil na 801 gólech. Už to bylo číslo, které vzniklo kombinací mimořádné produktivity a absurdní dlouhověkosti.
Gretzky ho 23. března 1994 překonal gólem číslo 802 za Los Angeles Kings. A potom pokračoval. Když o pět let později skončil na 894, přidal k Howeovu starému rekordu
93 dalších branek. To je zásadní rozdíl. Pokud někdo překoná rekord o dva nebo pět gólů, další generace vidí cíl před sebou. Gretzky po sobě nechal horu.
Navíc nešlo o jedinou šílenou statistiku v jinak běžné kariéře. Člověk, který měl 894 gólů, zároveň držel téměř všechny představitelné ofenzivní rekordy včetně 2 857 bodů a 1 963 asistencí. Jeho 92 gólů ze sezony 1981/82 působilo podobně mimozemsky jako kariérní součet. Proto nebylo přirozené ptát se, kdo překoná 894. Přirozenější otázka byla, zda vůbec někdo někdy dojde tak daleko, aby se o tom začalo vážně mluvit.
VIDEO Pak se navíc změnila NHL
Gretzky odehrál velkou část nejproduktivnějších let v osmdesátých letech, kdy se v NHL dávalo výrazně více gólů než v období, do něhož vstoupil Ovečkin.
Když Washington v roce 2004 vybral Ovečkina jako jedničku draftu a po výluce 2004/05 jej konečně pustil do ligy, hokej už vypadal jinak. Brankáři byli technicky propracovanější, obranné systémy organizovanější a liga právě vycházela z období často označovaného jako „dead puck era“.
NHL se následně snažila útočnou hru znovu otevřít změnami pravidel, ale dlouhodobé srovnání napříč epochami zůstává podstatné. Samotná liga už v roce 2018 při přepočtu produktivity podle jednotlivých období upozorňovala, že Ovečkin střílí v podmínkách, které byly pro produkci gólů méně příznivé než Gretzkyho osmdesátá léta.
To neznamená, že 894 bylo pro Gretzkyho snadné. Znamená to něco zajímavějšího. Ovečkin nepotřeboval jen vyrovnat nejlepšího střelce historie. Musel ho vyrovnat
jiným způsobem a v jiné NHL. Gretzky tančil kolem soupeřů. Ovečkin je přestřílel
Když v dubnu 2025 měli oba přesně 894 gólů, statistická symetrie byla skoro směšně dokonalá. Gretzky: 894 gólů v 1 487 zápasech. Ovečkin: 894 ve svém 1 486. utkání. O dva dny později odehrál zápas číslo 1 487 a přidal gól 895.
Přesto dva hráči nemohli vypadat odlišněji.
Gretzky vytvářel chaos hlavně myšlením. Četl situace dříve než ostatní, měnil úhel útoku, pracoval z prostoru za brankou a byl současně největším nahrávačem historie.
Ovečkin si vytvořil vlastní druh dominance. Jeho „office“ v levém kruhu se stal jedním z nejznámějších míst na ledě. Soupeři desítky let vědí, kde bude stát. Videoanalytici to vědí. Brankář to ví. Obránci to vědí.
A přesto tam puk pořád končí. Bývalý brankář Olaf Kölzig při srovnání obou střelců popsal Gretzkyho jako baletního tanečníka a Ovečkina jako kontrolovaný chaos. Přesnější kontrast se hledá těžko.
Jeho největší zbraní nebyla střela. Bylo to opakování
Každý elitní střelec může mít fenomenální sezonu. Ovečkinova kariéra se ale nestala rekordní díky jedné sedmdesátigólové explozi. Nikdy se dokonce nedostal na Gretzkyho sezonních 92. Jeho síla byla jinde. Padesát gólů. Dalších padesát. Čtyřicet. Třicet. Znovu padesát. A potom v devětatřiceti letech 44 branek, přestože kvůli zlomené lýtkové kosti zmeškal téměř šest týdnů. Sezonu 2024/25 zakončil na 897 kariérních gólech.
Po následujícím ročníku už drží rekord NHL s
20 sezonami minimálně s třiceti góly a ve všech 21 svých dosavadních sezonách dal alespoň dvacet branek. V ročníku 2025/26 odehrál všech 82 zápasů a ve čtyřiceti letech stále vedl Capitals s 32 góly.
Tady se dostáváme k hlavnímu důvodu, proč 929 začíná být stejně fascinujících jako původních 894. Nejde o to, že by Ovečkin nikdy nezestárl. Jde o to,
jak pomalu jeho schopnost dávat góly stárla s ním. A přitom mu kariéra ukradla desítky zápasů
Při pohledu na rekord se snadno vytvoří představa perfektně hladké kariéry. Jenže Ovečkin přišel do NHL o rok později kvůli výluce 2004/05. Výluka 2012/13 zkrátila sezonu na 48 utkání. Pandemie zkrátila ročník 2019/20 a následující sezonu na 56 zápasů. Další absence přinesla zranění a osobní důvody.
Nikdo samozřejmě nemůže jednoduše říct, kolik branek by v chybějících zápasech dal. Pointa je jiná. Při cestě za rekordem nepotřeboval pouze vydržet dlouho. Potřeboval přežít
několik okolností, které mu velké bloky příležitostí úplně odebraly. A stejně se tam dostal. Nejtěžší část rekordu začala možná až po třicítce
Mladému Ovečkinovi nikdo nemusel vysvětlovat, jak se dává padesát gólů. Otázka byla, jestli jeho fyzický styl vydrží. Ovečkin nebyl subtilní střelec, který se dvacet let vyhýbal kontaktu. Rozdával hity, hrál fyzicky, často chodil do míst, kde obránci bolí, a jeho tělo absolvovalo tisíce tvrdých střetů. Právě proto se kolem třicátých narozenin opakovala stejná otázka: kdy přijde prudký pokles?
Nepřišel. Ještě ve věku 39 let dal 44 gólů. Ve čtyřiceti 32. A když se podíváme na jeho celou kariéru, současných 929 branek při 1 573 zápasech znamená průměr
0,59 gólu na utkání, téměř stejný jako Gretzkyho kariérních 0,60. To je možná nejméně intuitivní údaj ze všech. Ovečkin nepotřeboval Gretzkyho dorovnat tím, že by hrál o stovky zápasů déle. Jejich střelecké tempo přes celé kariéry je téměř stejné. Teď už rekord nehoní. Každý další gól ho vyrábí
Washington v červenci 2026 ukončil několik měsíců spekulací a Ovečkina podepsal ještě na sezonu 2026/27. V září mu bude 41.
Nikdo rozumný tedy nemůže automaticky projektovat další čtyřicetigólovou sezonu. U hráče tohoto věku může výkonnost klesnout rychle a každé zranění má větší význam než v pětadvaceti. Jenže po posledních letech je stejně nerozumné stanovovat mu strop jen podle data narození.
Pokud dá deset gólů, nový rekord bude 939. Při dvaceti 949. Při třiceti 959. A každý další zápas posune hranici, kterou bude jednou nahánět někdo další. Právě tím se mění perspektiva celé statistiky. Ovečkin už není člověk honící Gretzkyho.
On je teď člověk, kterého bude jednou honit další generace. A možná teprve potom pochopíme, jak absurdních bylo i Gretzkyho 894
Překonání rekordu někdy jeho předchozího držitele zmenší. Tady se stal skoro opak. Ovečkin potřeboval dvě desetiletí mimořádného střílení, rekordní počet třicetigólových sezon, výjimečné zdraví a produktivitu do čtyřiceti let, aby Gretzkyho o jediný gól konečně dostihl.
Tím vlastně zpětně ukázal, jak vysoko Gretzky laťku položil. A současných 929 začíná vytvářet stejný problém pro budoucnost. Někdo může být skvělejší střelec v jedné sezoně. Někdo může mít lepší techniku, tvrdší ránu nebo rychlejší začátek kariéry.
Aby ale překonal Alexandra Ovečkina, bude muset dělat jednu věc, která je v profesionálním sportu možná nejtěžší ze všech:
dávat góly skoro pořád – a nepřestat je dávat ani ve chvíli, kdy už všichni čekají, že by měl. MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu . Zdroje: NHL.com – Ovechkin becomes NHL's all-time goals leader with No. 895 [ 1 ], NHL.com – Ovechkin ties Gretzky’s NHL goals record with Nos. 893, 894 [ 2 ], Washington Capitals – Ovechkin Completes The GR8 Chase [ 3 ], NHL.com – Ovechkin closer to Gretzky's goal record with era-adjusted scoring [ 4 ], NHL Records – Highest Goals-Per-Game Average, Career [ 5 ], Washington Capitals – Capitals Re-Sign Alex Ovechkin [ 6 ].