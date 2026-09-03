Nejsledovanější fotbalistka světa má 15 milionů fanoušků, ale její klub sestoupil. Kritici mají novou munici

Patnáct milionů sledujících, dvě výhry za sezonu
Když Leicester City Women v květnu 2026 prohrál play-off s Charltonem a potvrdil sestup z Women’s Super League, stalo se to více než sportovní zprávou. V kádru sestupujícího týmu figurovala Alisha Lehmannová, švýcarská reprezentantka, kterou BBC už v roce 2023 označila za nejsledovanější fotbalistku na Instagramu a která disponuje přes 15 miliony sledujících na Instagramu a téměř 12 miliony na TikToku. Dohromady to činí přes 27 milionů lidí sledujících její příspěvky. Přesto: dvě ligové výhry ze 22 zápasů, skóre minus 41 a poslední místo v tabulce, osm bodů od záchrany.
Klub v rozkladu ještě před jejím příchodem
Lehmannová přišla do Leicesteru v lednu 2026 z italského Coma. Klub jí dal dvouapůlletý kontrakt do léta 2028. Problémy Leicesteru ale začaly už dříve: trenérská výměna deset dní před startem sezony, omezená šířka kádru už v létě a v únoru přiznání trenéra Ricka Passmoora, že třináct hráček rotovalo ‚dovnitř a ven z ošetřovny‘. Zimní přestupové okno mělo fungovat jako záchranná brzda; Leicester cíleně sháněl zkušené hráčky. Lehmannová byla nejviditelnější posilou. Podle dat Opta Analyst odehrála v lize devět startů, 501 minut a vstřelila jeden gól.
Anketa, která přilila olej do ohně
V květnu Leicester vyhlásil ceny za sezonu. Spoluhráčky zvolily hráčkou roku Shannon O’Brienovou, fanoušci zvolili Lehmannovou. Právě tady se debata přehřála: hráčka s největším digitálním dosahem v celém ženském fotbale vyhrála fanoučkovskou anketu v klubu s nejhorší bilancí v soutěži. Český server iDNES kontroverzi převzal, TN.cz věnovalo Lehmannové tematickou stránku vedenou převážně přes vzhled a vztahy. Lehmannová se v březnovém rozhovoru pro BBC bránila stereotypu, že po tréninku ‚jen natáčí TikToky‘, ale fanouškovské hlasování tento stereotyp posílilo: popularita umí vyhrát anketu, ale ne tabulku.
Co sociální sítě klubům skutečně přinášejí
Případ Leicesteru je podle dostupných zdrojů výjimečný, ne typický; v otevřených zdrojích se nenašel srovnatelný precedens, kde by osobní dosah jedné hráčky tak dramaticky převyšoval sportovní sílu klubu a skončilo to sestupem. Deloitte uvádí, že komerční příjmy tvořily v roce 2025 už 46 % trhu elitního ženského sportu. Průzkum BDO mezi finančními řediteli fotbalových klubů potvrzuje, že přítomnost hráček na sociálních sítích vytváří příležitosti pro merchandising a zapojení fanoušků. Forbes u Lehmannové eviduje partnerství s Adidas, EA Sports FC a PRIME; její osobní značka generuje hodnotu, která primárně proudí k ní a jejím sponzorům, ne nutně do klubové pokladny Leicesteru.
Jako protiargumenty existují příklady, kde vysoká sledovanost jde ruku v ruce se sportovní úspěšností: Chelsea Women mají přes čtyři miliony sledujících na Instagramu a za sebou trofejovou sezonu 2025/26 a od příštího ročníku přesouvají ligové domácí zápasy na Stamford Bridge. Barcelona se svými jedenácti ligovými tituly a čtyřmi triumfy v Lize mistryň je sériově vítězný projekt i mediální síla zároveň. Vysoká sledovanost a sportovní úspěch se nevylučují, jen nejdou zaměňovat.
Co bude s Lehmannovou a co bude s Leicesterem
Leicester v červenci 2026 normálně vstoupil do přípravy na druhou ligu. BBC po sestupu upozornila na druhotný efekt: nižší příjmy z vysílacích práv a pravděpodobný tlak na hráčský rozpočet. Lehmannová má kontrakt do roku 2028 a v otevřených zdrojích není potvrzený odchod, ale sestup zvyšuje pravděpodobnost spekulací o přestupu do silnějšího klubu.
Férová kritika míří na záměnu popularity za sportovní výkon; neférová z toho vyvozuje, že influencerky ničí ženský fotbal. Lehmannová je příkladem, že osobní značka může přerůst sportovní kapacitu celého klubu. Není to důkaz, že by to byla její vina.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta