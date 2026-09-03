Polsko zasáhlo proti internetovému bizáru. Freak fighty mohou mít problém

Polské freak fight organizace neprodávají jen samotné zápasy. Velkou část pozornosti získávají přes vyhrocené tiskové konference, osobní urážky, provokace a potyčky, které se následně šíří po sociálních sítích. Nová pravidla mohou právě takový obsah dostat do mnohem citlivější právní roviny.
Za ponižování hrozí vězení
Novela polského trestního zákoníku zavedla nový článek 255b. Ten postihuje veřejné šíření internetového obsahu zobrazujícího některé trestné činy, násilí na zvířatech nebo ponižující zacházení s jiným člověkem, pokud je cílem získat finanční či osobní prospěch. U ponižování přitom zákon výslovně počítá i se situací, kdy s ním dotčená osoba souhlasila. Vyplývá to přímo z textu zákona schváleného polským parlamentem.
Za porušení pravidel hrozí až tři roky vězení. Pokud zveřejněný obsah zachycuje nezletilého, může trest dosáhnout až pěti let. Zákon začal platit 23. srpna 2026. Výjimku mají například novinářská, informační, vzdělávací, vědecká nebo umělecká činnost a obsah zveřejněný ve veřejném zájmu.
Freak fighty zákon nezakazuje
Samotné freak fight zápasy nový předpis nezakazuje. Riziko se týká především toho, co organizace zveřejňují kolem nich a jak na tomto obsahu vydělávají. Ostrý trash talk nebo konflikt na tiskové konferenci tedy automaticky neznamená porušení zákona.
Hranice ale může být překročena ve chvíli, kdy propagace stojí na skutečném ponižování, násilí nebo jiném jednání spadajícím pod nový článek trestního zákoníku. Právě na podobných scénách přitom polský freak fight dlouhodobě staví značnou část své publicity.
Spojení freak fightů s tímto druhem internetového obsahu není v Polsku nové téma. Odborný text zveřejněný na portálu polské vlády už dříve upozorňoval na živě vysílané tiskové konference, při kterých dochází k urážkám a rvačkám, zatímco organizátoři konflikty mezi účastníky často podporují kvůli propagaci galavečerů. Celou analýzu lze najít na webu polské vlády.
Pro pořadatele tak nejde o konec freak fightů, ale o nové omezení toho, kam mohou zajít při jejich propagaci. Obsah postavený na co největším ponížení, konfliktu a následném vydělávání na virálních záběrech už může mít mnohem vážnější následky než jen kritiku na sociálních sítích.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek