Rolins si vzala Nedvěda u italského jezera a prozradila, že vdávat se nikdy nechtěla. Na první pohled to prý láska nebyla

Žena, která roky opakovala, že vdávat se nikdy nebyl její sen, stojí v šatech od Lukáše Kimličky na břehu italského jezera a říká ano. Ne z impulsu, ne z romantické horečky. Po pěti letech vztahu, který začal kávou domluvenou přes společnou známou a pokračoval zprávami, u nichž se přistihla, že se usmívá. „Nic víc než on, nic víc než my, neexistuje,“ napsala Rolins v den svatby ve vyjádření pro Nova.cz. Zní to jako fráze. V kontextu jejích předchozích výroků o manželství je to zlom.
Káva, zprávy, dva měsíce ticha
Příběh páru nemá žádný filmový začátek. Rolins v rozhovoru pro Magazín DNES popsala, jak ji kamarádka Hedvika Kollerová propojila s Nedvědem. Sešli se na kávě, pak na večeři. Dara čekala, že kontakt vyšumí, tak to u ní fungovalo. Jenže Nedvěd začal psát. Volat. Byl z obou jednoznačně iniciativnější. Zpěvačka se přistihla, že z jeho zpráv cítí dobrou energii a chce odpovídat. Další zásadní setkání přišlo až zhruba po dvou měsících, znovu v Itálii.
Právě ta postupnost je na celém příběhu nejzajímavější. Žádná jiskra, žádný blesk. Cit, který rostl z opakovaného kontaktu, z textovek a hovorů, z pomalého zjišťování, že druhý člověk stojí za čas. Nedvěd v tomhle procesu působí jako ten trpělivější, a podle všeho právě jeho vytrvalost rozhodla.
Proč zrovna teď a proč zrovna on
Rolins nikdy netajila, že manželství pro ni nebylo cílem. V rozhovoru pro slovenskou televizi akcentovala potřebu autonomie a partnera, který respektuje věci, jichž se kvůli vztahu nevzdá. Problém tedy nebyla instituce sama. Chyběl muž, kterému by chtěla, jejími slovy, „dát všechno“.
S Nedvědem se to změnilo. Už v roce 2022 ho popisovala jako člověka, na kterého může být pyšná, který se umí postarat sám o sebe a má „tělo kluka a hlavu dospělého chlapa“. Na Nový rok 2025 ji požádal o ruku. Přijala rychle, bez váhání. A pětiletý vztah dostal směr, který by ještě pár let zpátky nikdo, včetně Rolins, nepředpokládal.
Podle nás je právě tohle nejsilnější rovina celého sňatku: nejde o svatbu dvou celebrit, ale o moment, kdy člověk přehodnotí něco, čemu dlouho věřil, protože realita vztahu překonala předchozí zkušenost.
Jezero, šaty a „ne úplně malá svatba“
Novomanželé oficiálně potvrdili jen to, že obřad proběhl u Lago Maggiore. Česká média na základě Dařiných dřívějších fotografií a geolokace tipují městečko Stresa a tamní Grand Hotel des Iles Borromées, který disponuje vlastním svatebním zázemím. Od páru ale tato informace veřejně nepadla.
Původní plán zněl: jen nejužší kruh. Realita dopadla jinak. „Těch nejbližších je v našem životě opravdu nespočet,“ přiznala Rolins s tím, že z intimního obřadu nakonec nebyla úplně malá svatba. Po ceremoniálu měla následovat párty až do rána. Gratulace přišly okamžitě, veřejně se připojily Lucie Bílá, Ewa Farna, Monika Absolonová, Jitka Schneiderová nebo Jan Bendig.
Dva domy, jedna adresa návratu
Itálie pro pár není jen svatební kulisa. Nedvěd tam strávil kariéru v Juventusu, Rolins zemi označuje za druhý domov. Společně tam dokončují dům. Na jaře 2026 zpěvačka potvrdila, že prodává rezidenci v Tuchoměřicích u Prahy, ale zdůraznila, že odchod z Česka natrvalo neplánují. Praha má zůstat místem, kam se vracejí.
Model „dva domy, dvě země“ odpovídá tomu, jak oba fungují: Nedvěd s vazbami na italský fotbal, Rolins s kariérou zakotvenou v Česku a na Slovensku. Manželství tento režim nezměnilo, spíš ho zpečetilo.
Úterý 2. září 2026, břeh Lago Maggiore. Žena, která nechtěla manželství, si vzala muže, který o ni pět let trpělivě stál. Někdy nejsilnější příběhy nemají žádný dramatický začátek, jen konec, u kterého oba vědí, proč tam jsou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta