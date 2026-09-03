Stavební dělníci vykopali zlato v hodnotě 217 000 000 Kč. Nikdo netuší, komu patří

Tajemství pod základy staré vily
Renovace historické budovy v belgickém Sint-Gillis-Dendermonde, necelou hodinu jízdy od Bruselu, měla být rutinní záležitostí. Dělníci dostali za úkol položit nové kanalizační potrubí – práce, kterou dělali už stokrát. Osmnáctiletý Kobe si přivydělával na stavbě během prázdnin a nemohl se dočkat, až bude moci jít domů.
Když bourali část starých základů, v sutinách se zalesklo něco neobvyklého.
Nejdřív jsme si mysleli, že jsme našli větší množství euromincí,
vzpomíná Kobe. Jenže pak jeden z kolegů zvedl ze země kus kovu, který rozhodně nebyl měď. Byl to zlatý slitek.
Šílený pocit v rukou
„Přistoupil jsem a vzal zlato do ruky,“ popisuje stavbyvedoucí Mario okamžik, který mu utkvěl v paměti navždy. „Pokračovali jsme v kopání a nacházeli stále více mincí a zlatých cihel. Teprve tehdy nám opravdu došlo, co jsme našli. Byl to naprosto šílený pocit.“
Třiatřicetiletý Mario má za sebou dlouhou kariéru v oboru, ale nic podobného dosud nezažil. Pod podlahou bývalého pivovaru, známého jako Brouwershuis, ležela taška zazděná ve sklepní stěně. Bylo v ní ukryto 49 zlatých cihel a tisíce mincí.
Některé cihly nesly vyražené letopočty – 1957 až 1961. Celková hodnota? Devět milionů eur, v přepočtu přes 217 milionů korun.
Vila kdysi patřila Theophilu Van Asschemu, zakladateli místního pivovaru, který zde fungoval od roku 1899 do roku 1970. Na kovaných branách objektu jsou dodnes viditelné jeho iniciály „VA“.
Policie vše zabavila. A pak přišli lovci pokladů
Radost dělníků ale netrvala dlouho. Policie jim jasně sdělila, že si nemohou nechat ani cent. „Mincí a cihel je tu tolik, že by bylo téměř nemožné je nepozorovaně vzít. Navíc by to byla krádež,“ říká Mario rezignovaně.
Zlato okamžitě putovalo do vysoce zabezpečeného trezoru federální vlády v Bruselu. Charitativní organizace CAW Oost-Vlaanderen, která budovu vlastní, doufá, že peníze nakonec poslouží k financování humanitární pomoci v regionu Dendermonde.
Zpráva o nálezu se ale rychle rozšířila. Desítky lidí začaly proudit na staveniště v naději, že v zemi zůstalo ještě víc. Policie musela samozvané hledače pokladů důrazně varovat, aby se drželi dál – nejen že už tam nic není, ale celá oblast je navíc nebezpečná kvůli demolici.
Pět let na přihlášení. Pak se to rozdělí
Podle belgického zákona má skutečný majitel pět let na to, aby se přihlásil a prokázal vlastnictví. Pokud se tak nestane a zlato není spojeno s trestnou činností, může se rozdělit mezi nálezce a vlastníka pozemku.
Historik a bývalý starosta Dendermonde Piet Buyse má teorii: poklad pravděpodobně patřil pivovarské rodině Van Assche, která ve vile sídlila. Proč ho ale někdo ukryl do zdi? A proč si pro něj nikdy nepřišel? Na to zatím nikdo nemá odpověď.
Zdroje článku: allthatsinteresting.com, dallasexpress.com, bbc.com, net.hr, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá