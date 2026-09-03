Ronaldinho míří do Trnavy a přiveze hvězdy z Interu, Bayernu i AS Řím. Slovenské legendy už mají sestavu, vede ji Hamšík

Sobota 19. září 2026, sedmnáctá hodina, City Arena v Trnavě. Na trávník stadionu Antona Malatinského má vyjít muž, který tu naposledy kopal za Barcelonu v kvalifikaci Ligy mistrů proti Matadoru Púchov. Bylo to 24. září 2003, Ronaldinho de Assis Moreira měl třiadvacet let a svět teprve začínal chápat, co umí. Teď se vrací jako šestačtyřicetiletá legenda v čele vlastního exhibičního projektu, a Trnava není náhodná zastávka.
Proč právě Trnava
Organizátoři akce, Gabriel Zajdel, Mauricio dos Santos a Brazilec Cleber Silva, který funguje jako most mezi jihoamerickým a slovenským fotbalovým prostředím, výběr města zdůvodňují dvěma argumenty. Trnava „žije fotbalem“ a má stadion „s duší“, jak to formuloval Kanal1 Sport. A pak je tu ta historická vrstva.
V září 2003 přivezla Barcelona do Trnavy Ronaldinha, Kluiverta, Overmarse i Luise Enriqueho. Púchov prohrával 0:1, než Milan Jambor vyrovnal na 1:1. Gól proti Ronaldinhově Barceloně, to je přesně ten typ momentu, na kterém se dá postavit celý příběh exhibice. Jambor je dnes v nominaci slovenského výběru. Muž, který Ronaldinha v Trnavě už jednou zastavil, dostane šanci to zkusit znovu.
Kdo nastoupí za Brazílii, a kdo proti nim
Brazilský výběr R10 Brazil Legends Ronaldinho osobně skládá. Veřejně potvrzená jména průběžně přibývají, definitivní soupiska zatím neexistuje. Z dosud oznámených hráčů vyčnívají tři klubové reference:
- Maicon – pravý bek Interu Milán z éry treble 2010
- Rafinha – křídelník Bayernu Mnichov, dvojnásobný vítěz Ligy mistrů
- Aldair – stoper AS Řím, mistr světa 1994
Širší kádr má podle průběžně zveřejňovaných jmen zahrnovat také Heltona, Klebersona, Andersona Polgu, Andrého Santose, Nalda, Fernandinha či Giovanniho. U části jmen jde stále o průběžně doplňovanou nominaci.
Slovenská odpověď není kompars. Sestavu skládá Cleber Silva a jako kapitánská figura je opakovaně uváděn Miroslav Karhan. Jádro tvoří hráči, kteří slovenský fotbal definovali v posledních dvou dekádách:
- Marek Hamšík, Martin Škrtel, Juraj Kucka – trio z éry historického postupu na MS 2010 a Euro 2016
- Ján Mucha, Ján Ďurica, Marek Čech, Erik Jendrišek, Filip Hološko, Martin Petráš
- Ľubomír Moravčík – legenda generace devadesátých let
- Karim Guédé – naturalizovaný reprezentant
- Milan Jambor – symbolická tečka
Na papíře mají Brazilci větší globální klubový lesk. Slovenský výběr je spíš respektovaná domácí odpověď než papírově rovnocenný hvězdný tým. Ale to je podstata exhibice: nejde o výsledek, jde o to, co se děje s míčem.
Formát, který objel Evropu
Ronaldinho Show není izolovaná akce pro Slovensko. Projekt běží pod hlavičkou Jogo dos Famosos / Celebrity Games Tour a má za sebou zastávky v Lisabonu, Angers, Punta del Este, polském Chorzówě, italské Barlettě i švýcarském Lucernu. Slovensko je prezentováno jako první slovenská zastávka v této expanzi. Podle oficiální historie projektu jde o vícestupňový komerční produkt: vedle samotného zápasu program zahrnuje poločasovou show, hudbu, influencery, aktivity pro fanoušky a řadu VIP zážitků, od Meet & Greet přes Backstage až po R10 Dinner Experience nebo Star Kids Experience pro děti.
Karhan v rozhovoru pro Pravdu řekl, že Ronaldinho „to v noze má“, i když už ne v dřívější rychlosti. Oficiální komunikace slibuje, že legenda „nastoupí přímo před vašima očima“. Přímá garance minutáže nebo rozsahu jeho pobytu na trávníku v otevřených zdrojích dohledatelná není, ale to u exhibičního formátu tohoto typu nikdo reálně neočekává. Lidé jdou vidět techniku, úsměv a pár kouzelnických triků. Ne devadesát minut plného nasazení.
Vstupenky a program dne
Organizátoři už na jaře 2026 hlásili přes padesát procent prodaných vstupenek. Začátkem září média psala o téměř zaplněném hledišti. Ticketportal aktuálně uvádí stav „Poslední místa“.
Cenové hladiny podle oficiálního webu akce:
|Kategorie
|Cena
|Základní
|29 € (cca 725 Kč)
|Střední
|50 € (cca 1 250 Kč)
|Vyšší
|70 € (cca 1 750 Kč)
|Premium
|130 € (cca 3 250 Kč)
|VIP
|200 € (cca 5 000 Kč)
|Top VIP
|300 € (cca 7 500 Kč)
Organizátor upozorňuje, že ceny jsou dynamické a mohou se měnit podle poptávky. Existuje i balíček „Afterparty s legendami“ za 400 € bez DPH, který obsahuje Premium+ vstupenku, stravu, nápoje a přístup do VIP nočního klubu. Oficiální afterparty se koná 19. září od 23:00 na Pontonu na Tyršově nábřeží v Bratislavě, vstup od osmnácti let.
Zda bude zápas živě přenášen českou nebo slovenskou televizí, veřejně dostupné materiály zatím neupřesňují. JOJ 24 sice zveřejnila materiál z tiskové konference, potvrzení vysílacích práv pro samotný duel ale chybí.
Co z toho zbude
Pro českého fanouška je klíčová informace jednoduchá: česká zastávka turné oznámena není, akce je komunikována jako slovenská exkluzivita. Trnava je od Brna necelé dvě hodiny autem. A nejsilnější prodejní argument téhle exhibice není sportovní konkurenceschopnost obou sestav, je to kombinace Ronaldinhova jména s konkrétním místem, kde jeho příběh na slovenské půdě začal. Jambor, Karhan, City Arena, září. Kruh se uzavírá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner