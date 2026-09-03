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Seriálová novinka Na tělo: Tajemství krize středního věku, nevěry a hvězdné obsazení slibuje skvělou podívanou

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Nový komediální seriál Na tělo od Jana Hřebejka sleduje třídní sraz gymnazistů po třiceti letech. Hvězdně obsazený příběh ukazuje krizi středního věku.
Na tělo

Na tělo

Zdroj: FOTO:Marie Anna Baráková, distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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