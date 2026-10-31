Způsoby, jakými staří Římané předpovídali budoucnost, zahrnují lidské oběti či vejce

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Způsoby, jakými staří Římané předpovídali budoucnost, zahrnují lidské oběti či vejcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ať už je předpovídání budoucnosti skutečné či smyšlené, ve starověkém Římě hrálo klíčovou roli. Jaké prostředky využívali tehdejší věštci k určení toho, co se má teprve stát?
Způsoby, jakými staří Římané předpovídali budoucnost, zahrnují lidské oběti či vejceZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 31.10.2026 14:30
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