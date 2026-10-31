Nové jméno v hledáčku Cadillacu: Vesti se hlásí o místo na roštu

Z toho, jak to vypadá, se dá tedy usoudit, že americká stáj opravdu tlačí na to, aby její testovací jezdec superlicenci získal, a tudíž je samozřejmě čím dál více spojován s místem v tomto týmu na příští rok.
Co kdyby však nakonec Valtteri Bottas Cadillac opravdu opustil, ale Američan by nebyl tím, kdo ho nahradí? Jasně objevily se zvěsti, že s týmem jedná Esteban Ocon, Júki Cunoda nebo dokonce Liam Lawson, avšak tento víkend se začalo hovořit o jménu, s kterým v souvislosti s jakoukoli sedačkou v královně motorsportu asi už nikdo nepočítal. A není to nikdo jiný než druhý muž formule 2 z roku 2023 Frederik Vesti.
Dán je v současnosti již třetím rokem náhradníkem Mercedesu. Přestože nikdy nebyl považován za generační talent, jde vidět, že se za roky strávené u týmu z Brackley něco přiučil.
Stejně jako Herta se také tento pátek objevil v prvním tréninku na Velkou cenu Mexika, kde zazářil třetím místem. Samozřejmě nemůžeme časy Herty a Vestiho z tohoto tréninku nijak porovnávat. Dán totiž jezdil dost možná v nejrychlejším monopostu a Američan v tom nejpomalejším. Přesto je spravedlivé zmínit, že zatímco dánský pilot ztratil na svého tréninkového kolegu Antonelliho necelou desetinu, testovací pilot Cadillacu ztratil na Péreze téměř sekundu.
V paddocku formule 1 Vestiho sice drží Mercedes, ve své kariéře v šampionátu sportovních vozů IMSA má však vazby právě na tým z koncernu General Motors, v tomto šampionátu totiž závodí za tým Cadillac Whelen.
„Jsem nesmírně poctěn možností spolupracovat s dvěma úžasnými výrobci: Mercedesem a Cadillacem,“ řekl Vesti pro Sky Sports F1.
„Je zřejmé, že když s nimi dva roky závodím se sportovními vozy, měli šanci vidět to, co dokážu. Tento rok jsme v IMSE ovládli šampionát jezdců (Vesti některé víkendy vynechal, ovšem Jack Aitken, s kterým sdílel vůz se stal šampionem – pozn. red.), konstruktérů a výrobců a myslím, že to ukazuje skutečnou úroveň, na které fungujeme,“ vyzdvihl letošní sezónu čtyřiadvacetiletý pilot.
„Ale to, že dva výrobci takto spolupracují s jedním jezdcem, je opravdu něco velmi speciálního a vzácného. A není pochyb, že se velmi zajímám o to místo. Byla by to čest jej získat,“ promluvil dánský závodník o zatím neobsazené sedačce v Cadillacu pro příští rok.
Poté Vesti na Antonellim názorně vysvětlil, proč by měli šéfové týmů dávat více šancí mladým pilotům.
„Je tu jedna věc, kterou bych rád řekl: Podívejte se na Antonelliho. Tento víkend se může stát šampionem. Je mu dvacet let. Je to mladík, který ukazuje formuli 1, co mohou mladí jezdci dokázat. A myslím, že by to mělo také týmovým šéfům ukázat, aby více věřili mladým talentům. Na roštu je spousta zkušených. Myslím, že bychom měli více věřit nováčkům,“ shrnul potenciální nástupce Valtteriho Bottase.