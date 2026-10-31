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Cikáda: hmyz, který roky mlčí pod zemí a pak vyleze ven udělat hluk jako rozbitá vrtačka

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Cikáda je mistr extrémního pracovního režimu. Část života stráví nenápadně pod zemí, kde se živí šťávami z kořenů a neobtěžuje prakticky nikoho. Pak se jednoho dne vyhrabe ven, svlékne starý exoskelet, dostane křídla a samec začne řvát na celé okolí, protože právě nastala jeho krátká životní sezóna lásky.
Cikáda: hmyz, který roky mlčí pod zemí a pak vyleze ven udělat hluk jako rozbitá vrtačka

Cikáda: hmyz, který roky mlčí pod zemí a pak vyleze ven udělat hluk jako rozbitá vrtačka

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 31.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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