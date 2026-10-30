Medvěd se prochází českými Beskydami. Místní hotel turistům doporučil nečekanou výbavu

Pan Mňau okamžitě zahájil vyšetřování, zda jde o odborné doporučení. Nejde. Bobík přesto požaduje zařadit toaletní papír do povinné horské výbavy. Paní Žofie mu mezitím připomíná podstatnější informaci: medvěd podle ochránců lidí nevyhledává a zatím se nechová nijak neobvykle. Takže paniku necháme doma. Respekt si vezmeme s sebou.
Medvěd je pořád v okolí
Na výskyt medvěda u Nýdku na Třinecku upozornily už na přelomu září a října fotopasti. Tehdy se ukázalo, že se v oblasti pohybuje mladý jedinec, který se podle odborníků pravděpodobně snaží najít vlastní životní prostor. Teď zveřejnil Horský hotel Kozubová další snímky medvěda z oblasti Velké Čantoryje.
A protože se hotel rozhodl spojit varování s beskydským smyslem pro humor, doporučil návštěvníkům nejen zvýšenou opatrnost, ale také zmíněný toaletní papír.
„Já bych do lesa teď nešla“
Ředitelka hotelu Zuzana Varcopová je podstatně opatrnější než facebookový vtípek. Sama uvedla, že by teď do lesa pěšky nešla a upozornila zejména na lidi, kteří vyrážejí do hor za šera nebo mimo běžnou denní dobu, někdy dokonce s dětmi. To ale ještě neznamená, že jsou Beskydy uzavřenou zónou s medvědem číhajícím za každým smrkem.
Odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny hodnotili chování zvířete jinak: medvěd nevykazuje nic neobvyklého, drží se především v lesích a přítomnost lidí aktivně nevyhledává. Obě informace se přitom nevylučují. Medvěd se může chovat normálně. A člověk se přesto může chovat rozumně. Redakce zaznamenává překvapivý koncept.
Mladý medvěd nečte katastrální mapu
Mladí medvědi se po osamostatnění mohou vydávat na dlouhé cesty, když hledají vlastní domovský okrsek. To je zvlášť důležité právě u českých Beskyd.
Nejsou ostrovem odděleným od zbytku Karpat. Navazují na slovenské a polské horské oblasti, kde se medvědi běžně vyskytují. Zvíře proto neví, že někde překročilo hranici České republiky a mělo by se dostavit na pasovou kontrolu. Pro něj je to prostě krajina. Les. Potrava. Klid. Další les. A pokud mu podmínky nevyhovují, pokračuje dál.
Medvědi se v Beskydech objevují pravidelně už desítky let a jednotliví jedinci mohou přes českou část pohoří procházet. Takže aktuální medvěd není exotický vetřelec. Je spíš návštěvník z širší karpatské populace, který právě řeší velmi medvědí problém: kde budu bydlet?
Proč ho láká právě podzim
Na podzim má medvěd jeden zásadní projekt. Najíst se. Hodně. Před zimou potřebuje vytvořit energetické zásoby a právě proto intenzivně vyhledává vydatné zdroje potravy. V přírodě mohou být důležité plody, bukvice, žaludy, bobule a další dostupné zdroje.
A pak je tu lidská civilizace. Ovocné sady. Odpadky. Zbytky jídla. Nezajištěné popelnice. Včelí úly. Medvěd nepozná ekologickou hranici mezi „přirozeným zdrojem“ a „tímhle prosím nejez“. Pozná kalorie. Proto ochranáři tak zdůrazňují zabezpečení odpadků a potravin. Největší problém totiž nevzniká tím, že medvěd jednou projde lesem poblíž obce. Problém vzniká ve chvíli, kdy zjistí: u lidí je jídlo. A začne se kvůli němu vracet.
Jak zařídit, aby vás medvěd potkat vůbec nemusel
Nejlepší setkání s medvědem je takové, ke kterému nedojde. V oblasti s potvrzeným výskytem proto AOPK doporučuje chodit po vyznačených trasách a v nepřehledném terénu o sobě dát vědět. Normálně mluvit, případně použít zvuky, které zvíře včas upozorní, že se blíží člověk.
Smyslem není jít lesem a řvát každých deset metrů: „MEDVĚDE, JDU!“ Stačí nebýt dokonale tichý návštěvník, který velkou šelmu překvapí z několika metrů. Zvlášť opatrný má být člověk v husté vegetaci a poblíž míst s potravou. Medvědi bývají aktivnější hlavně ráno, večer a v noci.
A pes? Na vodítko. Volně pobíhající pes může medvěda objevit dřív než člověk, konflikt vyvolat a potom se velmi inteligentně vrátit ke svému majiteli. S medvědem za sebou. Bobík právě přišel o hlasovací právo.
A teď ta důležitá otázka: co když ho opravdu uvidím?
Za prvé: nejděte blíž. Ani kvůli fotografii. Ani kvůli videu. Ani proto, že chcete konečně zjistit, jestli je opravdu tak velký. Pokud medvěd o vaší přítomnosti neví, AOPK doporučuje tiše se vzdálit a sledovat jeho chování.
Pokud o sobě víte navzájem, situace se nemění v závod. Neutíkat. Nedívat se mu vyzývavě přímo do očí. Mluvit klidně. Pomalu zvětšovat vzdálenost. Dát zvířeti prostor a možnost odejít.
Pan Mňau tuto část shrnuje velmi jednoduše: „Nedělejte z náhodného setkání společenskou událost.“ Přesně.
Medvěd nechce lidskou společnost. A to je dobrá zpráva
U aktuálního nýdeckého medvěda je právě tohle nejpodstatnější. Ochránci zatím nevidí chování, které by naznačovalo habituaci na lidi nebo jejich aktivní vyhledávání. A to je velmi důležitý rozdíl. Medvěd, který se lidem vyhýbá, se chová tak, jak bychom od divokého medvěda chtěli.
Mnohem větší problém nastává, když si zvykne na lidskou přítomnost, spojí lidi s potravou a ztratí přirozený odstup. Proto mají zabezpečené popelnice možná větší význam než sto dramatických příspěvků na sociálních sítích. Medvěd totiž nepotřebuje zjistit, že obec je restaurace otevřená celou noc.
Takže máme chodit do Beskyd, nebo ne?
Ano. Jen s mozkem. Výskyt medvěda neznamená, že je potřeba uzavřít hory nebo přestat chodit do lesa. Znamená, že se pohybujeme v krajině, kde nežijeme sami. Držet se cest. Nenechávat psa volně pobíhat. Nevyrážet hledat medvěda podle poslední fotografie na Facebooku. Nekrmit ho. Nenechávat po sobě jídlo. A když ho opravdu potkáme, dát mu prostor.
To není hysterie. To je elementární respekt k několikasetkilogramovému divokému zvířeti.
Bobík se ptá, zda toaletní papír stále zůstává doporučený. Paní Žofie odpovídá, že AOPK ho ve svých metodických pokynech kupodivu neuvádí.
Redakční verdikt
Medvěd u Nýdku je dobrý příklad toho, jak snadno se mohou kolem velké šelmy potkat dvě úplně odlišné reality. Jedna říká: Medvěd! Nebezpečí! Nikam nechoďte! Druhá: Nebojte, medvěd se člověku vždycky vyhne.
Ani jedna není úplně poctivá. Medvěd je velké divoké zvíře a zaslouží si respekt. Současný jedinec u Nýdku ale podle ochránců neprojevuje nestandardní chování, lidi nevyhledává a s velkou pravděpodobností jde o mladého jedince hledajícího svůj prostor.
Pan Mňau tedy odmítá vyhlásit beskydskou apokalypsu. Bobík přesto přibalil toaletní papír. Paní Žofie ho nechává být, protože některé preventivní kroky nikomu neublíží. A redakce uzavírá: medvěd se v Beskydech nechová podezřele. Jen tam bydlí způsobem, který člověku připomíná nepříjemnou skutečnost: les není park s chlupatými atrakcemi. Když do něj vstoupíme, jsme návštěva my.
Redakční tečka: Bobík požádal pana Mňaua o seznam povinné výbavy pro výlet do oblasti. „Vodítko. Rozum. Odstup.“
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Zdroje: Novinky.cz – Medvědovi se v Těšínských Beskydech líbí. Hotel zveřejnil jeho nové snímky [1], CNN Prima NEWS – Medvěd v Česku: Šelmu zachytily fotopasti. Hotel nabádá turisty k opatrnosti [2], AOPK ČR – Medvěd u Nýdku přítomnost lidí nevyhledává [3], AOPK ČR – V Beskydech se možná pohybuje medvěd či medvědi: doporučení pro pohyb v oblasti [4], img ai generated