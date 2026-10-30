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Daněk v českém městě napadl strážníky. Nakonec dostal policejní eskortu s majáčky

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Dennívýzva
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Rokycany zažily ve středu případ, který začal uvězněným daňkem v zahradě, pokračoval útokem na městské strážníky a skončil policejní eskortou parohatého návštěvníka ulicemi až k řece Klabavě. Nikdo nebyl zraněn a daněk nakonec zmizel zpátky v přírodě.
Daněk v českém městě napadl strážníky. Nakonec dostal policejní eskortu s majáčky

Daněk v českém městě napadl strážníky. Nakonec dostal policejní eskortu s majáčky

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 30.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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