Jurský park měl vypadat jinak. James Cameron chtěl obsadit Arnolda Schwarzeneggera a udělat z filmu horor

Jurský park, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Jurský park, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Jurský park, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Jurský park, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Jurský park, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Jurský park, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova
Na režii slavného filmu Jurský park si původně brousil zuby James Cameron. Chtěl do něj obsadit Arnolda Schwarzeneggera a pojmout ho jako mimořádně krvavý a brutální horor. Poté, co práva před nosem vyfoukl Steven Spielberg, uznal i sám Cameron, že rodinnější verze z roku 1993 dává k samotným dinosaurům mnohem větší smysl. Zrození prehistorického parku končí katastrofou
Milionář John Hammond najde způsob, jak z pravěké krve uvězněné v jantaru získat dinosauří DNA. Na odlehlém ostrově vybuduje rozlehlý zábavní park, ve kterém ze zkumavek oživí prehistorická zvířata v jejich plné síle. Těsně před oficiálním otevřením pozve na testovací prohlídku odborníky na čele s paleontologem Alanem Grantem, ale i vlastní vnoučata. Výlet se však zvrtne ve chvíli, kdy zkorumpovaný zaměstnanec kvůli krádeži embryí vypne bezpečnostní systémy. Včetně plotů pod elektrickým napětím.
Filmoví dinosauři propojili skutečné obří modely s převratnou počítačovou animací. Původně přitom měli tvůrci v plánu vyrobit prehistorické ještěry tradiční loutkovou metodou stop-motion, známou ze starých Hvězdných válek, a doplnit ji digitálním rozmazáním. Během příprav však dva animátoři ve volném čase vymodelovali kostru tyranosaura čistě v počítači. Když to Steven Spielberg uviděl, loutky zrušil a loutkář Phil Tippett jen pronesl větu: „Myslím, že jsme vyhynuli.“ Režisérovi se hláška natolik zalíbila, že ji přesunul i do scénáře, kde ji pronáší Ian Malcolm v podání Jeffa Goldbluma.
Robotický T. Rex děsil štáb
Zatímco počítačové efekty oslňovaly, reálný animatronický robot tyranosaura přidělával na place starosti. Nejen proto, že vážil šest tun a štáb musel používat varovná světla, když se robotická hlava rozhýbala. Producentka Kathleen Kennedyová později přiznala, že obrovský model navíc často selhával kvůli vodě. Během pauz na oběd se kvůli navlhlé mechanice ze simulovaného deště sám od sebe spouštěl a děsil k smrti členy štábu, kteří před nečekaně se hýbajícím monstrem utíkali s jekotem.
Problémy se zvukem nakonec tvůrci elegantně vyřešili ve střižně, protože samotné hřmění děsivého tyranosaura tvořila pečlivě poskládaná mozaika zvířecích zvuků. Zvukař Gary Rydstrom prozradil, že slavný hrdelní řev vznikl smícháním zvuků psa, tučňáka, tygra, aligátora a mláděte slona. Právě slůně, které jedinkrát nečekaně vysoko vypísklo, dodalo tyranosaurovi typický vysokofrekvenční prvek. Hlasovou úpravou prošli i obří brachiosauři. Jejich zvuky tvůrci smíchali ze zpěvu velryb a hýkání oslů.
Hurikán donutil filmaře spát v sále
Skutečný strach však přineslo až natáčení na havajském ostrově Kauai, kde štáb zasáhl reálný hurikán Iniki. Filmaři a herci se museli ukrýt v hotelovém sále, ale s jedinou výjimkou. Představitel Johna Hammonda, herec Richard Attenborough, odmítl opustit svůj pokoj a celou ničivou bouři prostě zaspal. Následně prohlásil, že když přežil německé bombardování Londýna, zvládne i toto. Režisér Spielberg se přitom na závěr natáčení přesunul do Polska, kde chystal Schindlerův seznam, a dodělávky dinosaurů kontroloval pouze přes videohovory, což zpětně označil za nejvyčerpávající období své kariéry.
Úspěch Jurského parku zasáhl i skutečnou vědu. Paleontologové po premiéře zaznamenali obrovský nárůst zájmu o svůj obor. Dinosauři se ve filmu mimochodem objevili pouze na patnáct minut z celé stopáže a diváci čekají na ikonického raptora téměř dvě hodiny, což kritici často srovnávají s podobně úsporným dávkováním u slavných Spielbergových Čelistí.
Film Jurský park odvysílá stanice Nova v sobotu 31. října od 16:50.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).