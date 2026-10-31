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Nováček Bundesligy rozebral Mainz. Campbell pak předvedl nůžky, které si říkají o opakované přehrávání

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Elversberg překvapuje po postupu mezi německou elitu dál. Proti Mainzu vedl už v poločase 3:0 a nakonec zvítězil 4:1. O nejatraktivnější okamžik se postaral Cole Campbell, který v nastavení vystřihl akrobatické nůžky. Jeho krásná trefa zvýšila na 4:0, Mainz teprve potom upravil výsledek.
Nováček Bundesligy rozebral Mainz. Campbell pak předvedl nůžky, které si říkají o opakované přehrávání

Nováček Bundesligy rozebral Mainz. Campbell pak předvedl nůžky, které si říkají o opakované přehrávání

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 14:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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