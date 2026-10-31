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Jablečný štrúdl s ořechy: Sladká vůně ovoce a skořice zpříjemní obyčejné odpoledne

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Štrůdl je přesně ten moučník, který vypadá složitěji, než ve skutečnosti je. Když si pohlídáte odpočinek těsta a nebudete šetřit máslem, dostanete poctivý jablečný závin, který křupe na povrchu a uvnitř zůstane šťavnatý.
Fotografie ke štrůdlu

Fotografie ke štrůdlu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Není závin jako závin: Štrůdl voní po jablkách, skořici a domově víc než kdejaký dezert z cukrárny
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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