Jablečný štrúdl s ořechy: Sladká vůně ovoce a skořice zpříjemní obyčejné odpoledne

je přesně ten typ Štrúdl pečení, který v receptu vypadá trochu pracně, ale u linky se ukáže docela přívětivě. Nejde o žádnou cukrářskou disciplínu pro vyvolené. Těsto potřebuje hlavně čas, klid a trochu jemnější ruce. Když se s ním nespěchá, upeče se navrchu křehce, uvnitř zůstane šťavnatý a vůně z trouby většinou přivede do kuchyně i ty, kteří si na sladké jinak moc nepotrpí.
Za nejvděčnější pořád považuji klasiku s
, jablky skořicí, trochou a ořechů rozinek. Kdo chce mít hotovo rychle, vezme listové těsto a nic zásadního tím nezkazí. Jenže domácí tažené těsto má jiný charakter. Je jemnější, méně těžké a celé to pak působí poctivěji. Do běžného těsta patří podle osvědčených receptů mouka, teplá voda, olej, vejce a pár kapek citronu nebo octa; kyselá složka pomáhá pružnosti. A jedna drobnost, která se nevyplácí podcenit: strouhanka. Nasaje část šťávy z jablek, takže spodek závinu není rozmáčený a těžký. Recept na domácí jablečný štrůdl
Doba přípravy: 1 hodina 20 minut Co potřebujeme Suroviny na tažené těsto 280 g hladké mouky 100 ml teplé vody 2 lžíce oleje 0,5 lžičky citronové šťávy nebo octa 1 ks vejce 1 špetka soli Jablečná náplň 5 až 6 ks jablek 4 až 6 lžic strouhanky podle chuti cukru 1 až 2 lžičky mleté skořice 2 hrsti nasekaných ořechů 1 hrst rozinek Dále na potření rozpuštěné máslo na posypání moučkový cukr Postup přípravy jablečného závinu s ořechy a rozinkami
1. Do mísy prosejte
mouku a udělejte v ní důlek. V menší misce prošlehejte vejce, teplou vodu, olej, sůl a citronovou šťávu, nalijte k mouce a zpracujte hladké těsto.
2. Když se těsto lepí na prsty, přidejte trochu
mouky. Pokud je naopak suché a při práci se trhá, kápněte do něj trochu vody. Cílem je pružné těsto, ne tvrdá koule.
3. Z těsta udělejte bochánek, potřete ho lehce
olejem a nechte alespoň 30 minut odpočívat pod nahřátým hrncem. Tenhle krok se dá přeskočit jen za cenu horší práce při válení. Mezitím oloupejte jablka
4. Zbavte je jádřinců a nastrouhejte je, případně nakrájejte na tenké plátky. Připravte si také
strouhanku, cukr, skořici, ořechy a rozinky, ať pak nemusíte odbíhat od těsta.
5. Odpočinuté těsto rozdělte na dvě poloviny. Každou rozválejte na pomoučněné pracovní ploše co nejtenčeji, potřete
rozpuštěným máslem a lehce posypte strouhankou.
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6. Na těsto rozložte polovinu
jablek, podle chuti oslaďte cukrem, přidejte skořici a potom také ořechy a rozinky. Navrch přijde ještě trochu strouhanky, aby měla kam zmizet přebytečná šťáva.
7. Závin opatrně zarolujte a přeneste ho spojem dolů na plech s pečicím papírem. Stejným způsobem připravte i druhou polovinu těsta. Plech vložte do trouby vyhřáté na
170 °C.
8. Pečte přibližně
35 až 45 minut, až štrúdl zezlátne. Během pečení a ještě krátce po vytažení ho potřete rozpuštěným máslem.
9. Před krájením mu dopřejte alespoň
30 minut klidu. Až potom ho posypte moučkovým cukrem. Foto: Cooky.cz, Není závin jako závin: Štrůdl voní po jablkách, skořici a domově víc než kdejaký dezert z cukrárny
TIP: Pokud jsou jablka opravdu hodně šťavnatá, přidejte klidně o jednu lžíci strouhanky navíc. Někdo dává kokos, ale klasická strouhanka je v tomhle případě jistější a méně rušivá. Co změnit, když chcete štrúdl trochu jinak?
Nejrychlejší zkratka vede přes
listové těsto. V takové verzi se obvykle počítá asi s 5 jablky, 50 g cukru, 50 g rozinek a 50 g ořechů. Někdo do náplně přidává i perník, který podobně jako strouhanka pohltí část vlhkosti. Hodí se hlavně ve dnech, kdy na domácí těsto není čas, případně ani nálada.
Rozinky můžete předem namočit do
rumu. Bez něj se recept obejde, ale namočené rozinky změknou a v náplni nepůsobí tak suše. K jablkům podle mě nejlíp sedí vlašské ořechy a skořice. Je to obyčejná kombinace, jenže právě u štrúdlu často stačí.
Krájet hned po upečení? Lepší je počkat. Horký štrúdl se snadno trhá a náplň ráda vytéká ven. Půlhodina odpočinku mu prospěje víc, než se na první pohled zdá.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline