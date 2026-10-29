Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Na ulici v českém městě našli krajtu. Podzimní chlad ji málem stál život

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Klatovy mají synagogu, Černou věž, barokní lékárnu a od minulého týdne také jednu otázku navíc: co dělala půlroční krajta královská na ulici v říjnovém počasí? Strážníci ji našli v Denisově ulici nedaleko synagogy tak podchlazenou, že byla téměř bez pohybu. Had skončil ve vyhřátém teráriu místního zverimexu a jeho majitel se zatím nepřihlásil.
Na ulici v českém městě našli krajtu. Podzimní chlad ji málem stál život

Na ulici v českém městě našli krajtu. Podzimní chlad ji málem stál život

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 29.10.2026 14:11

Reklama
Další články z Žlutá kočka
Sysel obecný: kapesní hlídač stepi, který osm měsíců spí a zbytek roku dohlíží na provoz
Sysel obecný: kapesní hlídač stepi, který osm měsíců spí a zbytek roku dohlíží na provoz
Pět koz obsadilo český kopec. Turisté jsou nadšení, ochránci přírody řeší vážný problém
Pět koz obsadilo český kopec. Turisté jsou nadšení, ochránci přírody řeší vážný problém

Na vrchu Brník v Českém středohoří žije pět zdivočelých koz. Turisté je fotí, kozy evidentně nikam...

Papoušek řeší hlavolamy, ovce uvízne mezi zdmi. Jsou ptáci opravdu chytřejší než savci?
Papoušek řeší hlavolamy, ovce uvízne mezi zdmi. Jsou ptáci opravdu chytřejší než savci?

Ve stejném týdnu nám příroda nabídla téměř příliš dokonalý experiment. V Libereckém kraji museli hasiči...

Ovce vyrazila na průzkum a skončila mezi domem a skálou. Hasiči řešili vlněnou záhadu
Ovce vyrazila na průzkum a skončila mezi domem a skálou. Hasiči řešili vlněnou záhadu

Hasiči v Libereckém kraji jsou zvyklí na požáry, nehody i popadané stromy. O víkendu ale profesionální...

Labuť velká: romantika na hladině, svaly pod peřím a sousedská politika, do které raději nestrkejte ruku
Labuť velká: romantika na hladině, svaly pod peřím a sousedská politika, do které raději nestrkejte ruku

Labuť velká má jeden z nejlepších marketingových týmů v celé přírodě. Bílé peří, dlouhý krk, klidné...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

Web přináší články o domácích mazlíčcích, volně žijících zvířatech i fascinujících tvorech z celého světa. Čtenáři zde najdou praktické rady pro péči o psy, kočky a další mazlíčky, zajímavosti z říše zvířat, příběhy, které zahřejí u srdce, i kuriozity, nad nimiž zůstává rozum stát. Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Žlutá kočka
Další články z kategorie Domácí
Zobrazit více
ZprávyDomácí
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.