Mokré mapy u podlahy a vlhké zdi? Příčin může být několik a každá vyžaduje jiné řešení

Problémy s vlhkými zdmi začínají v těchto dnech trápit nejednoho majitele rodinného domu. Mokré mapy u podlahy však nemusí znamenat jen prasklé potrubí. Zjistěte, proč vlhnou zdi, jak poznat vzlínající vlhkost, kondenzaci nebo únik vody a kdy zavolat odborníka.
Vlhké zdi mohou signalizovat hned několik příčin, které je třeba vyřešit co nejdříve
Vlhký flek nad podlahou nejenže nevypadá hezky, ale je to také signál toho, že je něco v nepořádku. Mnohé z nás napadne, že praskla trubka ve zdi. Jenže voda se do spodní části zdí může dostat i jinými cestami. Než začnete bourat a hledat vodovodní trubky, zjistěte, odkud vlhkost skutečně do zdi vzlíná.
Vše může začínat velmi nenápadně. Vlhká omítka, ze které se postupem času začíná odlupovat barva nebo se začnou objevovat bělavé výkvěty několik centimetrů nad podlahou, patří k zásadním problémům, které není dobré řešit pouze aplikací chemie nebo novým nátěrem.
Mokrý flek se totiž může objevit zanedlouho znova, nebo dokonce vůbec nezmizí. To především v případě, pokud je poškozená izolace, do domu vzlíná voda z okolního terénu, dochází ke kondenzaci nebo k úniku z instalací. Každá z uvedených příčin vyžaduje jinou opravu.
Vlhká omítka, odlupující se barva nebo bělavé výkvěty několik centimetrů nad podlahou patří k závadám, které není dobré řešit pouze novým nátěrem. Stejný mokrý flek totiž může způsobit porucha izolace, voda z okolního terénu, kondenzace i skrytý únik z instalací. A každá z těchto příčin vyžaduje jiný zásah.
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Když se voda do zdi dostává ze země
Pokud se do zdí dostává voda ze země, vzniká typický scénář: vlhkost začíná už od podlahy a vytváří nepravidelný pás, který se postupně zvětšuje směrem vzhůru. Tento problém bývá často u starších staveb, kde může chybět, nebo je již nefunkční či poškozená izolace zdiva proti zemní vlhkosti. Voda se tak natahuje do pórů cihel, kamene a malty. Nakonec se dostane až na štuk, kde se právě projevuje nevzhlednými fleky na stěnách.
Tomuto jevu se říká kapilární vzlínání. Výška, do které se vzlínající vlhkost projeví, je ovlivněna skladbou zdiva, množstvím vody a způsobem odpařování. To, že je problém s izolací, napoví solné výkvěty, opakované poškození nátěru nebo drolící se omítka.
Moderní stavební průzkumy potvrzují, že vzlínající vlhkost od země se často kombinuje s několika zdroji současně, například zimní vlhkost se špatným odvodněním, odstřikující dešťovou vodou a špatným větráním budovy.
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Podobnou vlhkou mapu na zdi může způsobit kondenzace
Nevzhledné vlhké mapy v místnostech mohou být zapříčiněné také kondenzací vody. Nejčastěji se tyto problémy vyskytují v rohu místnosti za skříní, na chladné obvodové stěně nebo u napojení podlahy.
Povrch zdi se ochladí na takový stupeň, že na něm začne kondenzovat vodní pára z interiéru. Tento jev často vzniká ve chvíli, kdy je vysoká vlhkost vzduchu, špatné větrání a nízká povrchová teplota stěny.
Problém vlhkých zdí vlivem kondenzace bývá často v chladném období, zatímco zemní vlhkost se na zdi může projevovat celoročně. U kondenzace je nutné sledovat povrchové teploty konstrukcí a parametry vnitřního prostředí.
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Nejdříve je potřeba problém diagnostikovat a až poté začít se stavebními úpravami
Prasklé potrubí se na zdi projeví náhle, rychle roste nebo se nachází v blízkosti rozvodu vody a vytápění. Zjištění problémů se dá určit tlakovou zkouškou instalace, termokamerou nebo cíleným měřením vlhkosti konstrukce. Bourání podle úsudku by mělo přijít na řadu až jako poslední.
Důležitější je sledovat, jak se vlhkost v různých místech mění a do jaké výšky obvykle dosahuje. Při podrobnějším průzkumu se měří tyto údaje opakovaně a odebírají se vzorky, ze kterých se přesně určí typ vlhkosti. Sanace zdiva bez určení příčiny může problém pouze opticky zakrýt.
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Často kladené dotazy na téma: Mokré mapy u podlahy
Jak poznám vzlínající vlhkost?
Vzlínající vlhkost se nejčastěji projevuje nepravidelným vlhkým pásem přímo u podlahy, který se vrací i po opravách omítky. Doprovázen může být drobením povrchů, opadáváním nátěru nebo solnými výkvěty.
Může znamenat mokrá zeď poškozenou hydroizolaci?
Stačí špatně vyspádovaný chodník u fasády či netěsnící svod a podobný vlhký flek se může objevit i při nepoškozené hydroizolaci. Je třeba vzít v úvahu chyby instalace, zatékání, kondenzaci vody nebo kombinaci několika příčin.
Kdy zavolat odborníka?
Pokud se vlhká mapa na zdi zvětšuje, opakovaně se vrací nebo zasahuje několik stěn, je třeba provést stavebně technický průzkum.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: iReceptar | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)