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Mokré mapy u podlahy a vlhké zdi? Příčin může být několik a každá vyžaduje jiné řešení

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Dennívýzva
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Problémy s vlhkými zdmi začínají v těchto dnech trápit nejednoho majitele rodinného domu. Mokré mapy u podlahy však nemusí znamenat jen prasklé potrubí. Zjistěte, proč vlhnou zdi, …
Mokré mapy u podlahy a vlhké zdi? Příčin může být několik a každá vyžaduje jiné řešení

Mokré mapy u podlahy a vlhké zdi? Příčin může být několik a každá vyžaduje jiné řešení

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 14:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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