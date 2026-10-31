Zapomeňte na hladkou mouku. Nejlépe zahustíte těsto na bramboráky surovinou, která jim dodá skvělou křehkost i chuť

Zapomeňte na hladkou mouku. Nejlépe zahustíte těsto na bramboráky surovinou, která jim dodá skvělou křehkost i chuťPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zapomeňte na hladkou mouku. Nejlépe zahustíte těsto na bramboráky surovinou, která jim dodá skvělou křehkost i chuťZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 31.10.2026 14:30
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