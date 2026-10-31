Osvědčený trik na bramborové lupínky z trouby: Stačí voda, sůl a trocha oleje

U nás se kdysi doma při různých příležitostech dělávaly smažené slané mandle. Já jsem později zkusila připravit domácí bramborové chipsy a dopadlo to tak, že kupované od té doby nikdo moc nevyžaduje. Není na tom nic převratného: brambory, trochu oleje, sůl. Jen se mi časem potvrdilo, že nejvíc záleží na třech věcech. Plátky musí být opravdu slabé, pak je dobré je dát do studené vody a nakonec poctivě osušit. Když se to vynechá, bývají spíš měkké. Když se to udělá pořádně, umí krásně křupnout.
Domácí chipsy už u nás nejsou žádný objev, spíš taková jistota, ke které se vracím. Hlavně večer, když má být něco slaného , nebo v létě venku na stole. Dřív jsem je smažila častěji, jenže poslední roky čím dál víc k televizi používám troubu. Vleze se do ní větší dávka a člověk nestojí celou dobu u hrnce s horkým olejem.
Celý trik se vejde do pár slov: krájet co nejtenčeji, nechat ve studené vodě a dobře osušit. Když se z brambor vyplaví část škrobu a na povrchu nezůstane mokro, chovají se při pečení i smažení mnohem líp. Můj osvědčený tip je mandolína, ta ušetří hodně nervů. Kdo ji nemá, může vzít struhadlo s plátkovacím nástavcem. Nožem to samozřejmě jde taky, jen to chce klidnou ruku a trochu času. Recept na křupavé domácí bramborové chipsy
Počet porcí: 4 menší porce Ingredience pro přípravu 4 ks středně velkých brambor, nejlépe varný typ A 2 lžíce řepkového nebo slunečnicového oleje 1 lžička soli 1/2 lžičky uzené papriky 1/2 lžičky česnekového prášku 1 špetka sušeného rozmarýnu, nemusí být Postup přípravy křupavých brambůrků
1. Brambory oloupejte a nakrájejte na
opravdu tenké plátky. Nejrychlejší je mandolína, případně struhadlo s plátkovacím nástavcem. Čím slabší plátky budou, tím víc budou připomínat klasické chipsy.
2. Nakrájené brambory vložte do mísy se
studenou vodou a nechte je zhruba 20 minut stát. Z plátků se tím uvolní část škrobu a hotové chipsy pak lépe křupou.
3. Vodu slijte a bramborové plátky rozložte na čistou
utěrku nebo na několik vrstev papírových utěrek. Tady se nevyplatí spěchat. Mokré plátky se v troubě začnou spíš dusit, než aby se pěkně pekly. Troubu předehřejte na 190 °C
4. Plech vyložte pečicím papírem a nachystejte si mísu, ve které brambory promícháte s olejem a kořením.
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5. Osušené plátky přendejte do mísy, přidejte
olej, sůl a podle chuti také uzenou papriku, česnekový prášek nebo trochu rozmarýnu. Promíchejte je opatrně, ale důkladně. Koření by se mělo dostat na většinu plátků, oleje ale nemá být tolik, aby v něm brambory ležely.
6. Plátky rozprostřete na plech v
jedné vrstvě. Nedávejte je přes sebe. Když se některé krajem dotknou, nevadí, ale malé hromádky na plechu už problém jsou.
7. Pečte přibližně
10 až 15 minut, potom plech vytáhněte a větší plátky otočte. Menší kousky se mohou dodělat rychleji, takže je klidně průběžně odkládejte stranou.
8. Dopékejte dalších
5 až 10 minut, dokud chipsy nezezlátnou. V téhle chvíli už je dobré od trouby moc neodcházet, protože mezi zlatavým okrajem a spáleným lupínkem je někdy jen minuta.
9. Hotové chipsy přesuňte na papírovou utěrku a nechte je krátce vychladnout. Po vytažení z trouby ještě trochu zpevní, takže nejlépe křupou až po malé chvíli, ne úplně horké.
Foto: Cooky.cz, Po vytažení z trouby nechte chipsy krátce vychladnout, než začnou křupat.
10. Pokud chcete smaženou variantu, postupujte stejně až po osušení plátků. Potom v hrnci rozehřejte vyšší vrstvu
oleje, brambory vkládejte po menších dávkách a smažte dozlatova. Nechte je okapat na papírové utěrce a osolte ještě teplé. Foto: Cooky.cz, Domácí chipsy lze ochutit v každé misce jinak.
11. Podávejte nejlépe hned, dokud jsou čerstvé a křehké. Dobré jsou samotné, ale u nás k nim často dávám tvarohový dip s pažitkou. Když něco zůstane, nechte chipsy úplně vychladnout, dejte je do suché dózy a snězte ideálně ještě tentýž den.
Rady a tipy: proč mají domácí chipsy víc podob, než se zdá Na jeden plech nedávejte příliš mnoho plátků. U domácích chipsů bývá menší dávka jistější než přeplněný plech. Výraznější chuti dosáhnete tak, že chipsy lehce dosolíte až po upečení. Sůl na povrchu je pak víc znát. Při smažení přidávejte brambory do oleje postupně. Když jich do hrnce spadne moc najednou, snadno se slepí a neopečou se rovnoměrně.
Nejčastěji se doma připravují chipsy v troubě, protože je to pohodlné a zvládne to i ten, kdo nechce stát u hrnce s olejem. Častěji se dnes používá také
horkovzdušná fritéza. Stačí v ní méně oleje a hotovo bývá poměrně rychle. Má to ale háček: dělají se spíš menší dávky. Pro větší rodinu proto pořád dává smysl plech v troubě, případně klasické smažení, když je chuť na starší, zlatavou verzi, jakou si člověk pamatuje z domova.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková