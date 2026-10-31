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Osvědčený trik na bramborové lupínky z trouby: Stačí voda, sůl a trocha oleje

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Dennívýzva
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Když se doma sejde chuť na něco slaného a nechce se mi běžet do obchodu, přichází na řadu domácí bramborové chipsy. Dělám je ze obyčejných brambor, jen s trochou oleje a soli, a nejvíc se mi osvědčilo plátky předem namočit do studené vody a opravdu dobře osušit. Právě tenhle jednoduchý krok rozhodne o tom, jestli budou pěkně křupat, nebo zůstanou spíš měkké.
Obrázek k receptu s názvem Stačilo je zkusit jednou: Domácí bramborové chipsy mají skvělou chuť, výrazné křupnutí a snadnou přípravu

Obrázek k receptu s názvem Stačilo je zkusit jednou: Domácí bramborové chipsy mají skvělou chuť, výrazné křupnutí a snadnou přípravu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačilo je zkusit jednou: Domácí bramborové chipsy mají skvělou chuť, výrazné křupnutí a snadnou přípravu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 14:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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