Připravte si voňavou domácí aviváž, která dokonale změkčí prádlo. Už nikdy nebudete muset utrácet za drahé prostředky z obchodu

Pokud máte rádi hebké a jemné oblečení, podívejte se na tyto domácí, přírodní změkčovače tkanin, které vás okouzlí svou účinností.
Není nad čerstvě vyprané oblečení, obzvlášť když je jemné a hebké na dotek. V dnešní době existuje spousta možností, kterými sice můžete tkaninu změkčit, avšak
mnoho produktů obsahuje syntetické nebo biologicky nerozložitelné chemikálie. Dobrou zprávou pro vás však je skutečnost, že si zcela přírodní změkčovač můžete připravit v pohodlí vašeho domova. Níže naleznete tři nejlepší a nejjednodušší přírodní recepty, které si zamilujete. Přírodní změkčovač tkanin z octa
Tento recept na přírodní změkčovač tkanin je zároveň tím nejjednodušším ze všech a vyžaduje pouze dvě ingredience. Ocet v tomto receptu změkčuje tkaniny, a
dokonce působí jako antibakteriální a antimikrobiální prostředek. Výslednou směs přitom pouze nastříkáte na vaše prádlo před vysušením. K přípravě tedy budete potřebovat pouze ocet a vámi zvolený esenciální olej. Zde je postup: Pomocí trychtýře nalijte ocet přímo do lahve s rozprašovačem. Na každý šálek použitého octa přidejte 10 až 15 kapek vámi vybraného esenciálního oleje. Lahvičku s rozprašovačem pořádně uzavřete a protřepejte. Před spuštěním sušičky vaše prádlo lehce postříkejte. Fotografie: Pixabay Přírodní změkčovač tkanin se solí a jedlou sodou
K přípravě druhého přírodního změkčovače tkanin budete mimo jiné potřebovat epsomskou sůl a jedlou sodu. Je to hlavně proto, že chcete vytvořit
suchou účinnou směs, a přesně tyto prostředky vedou k její dokonalosti.
Pokud však epsomskou sůl sehnat nemůžete, vyměňte ji za hrubou mořskou sůl. Dále si opět sežeňte vámi oblíbený esenciální olej a můžete se vrhnout do tohoto postupu:
V uzavíratelné nádobě smíchejte na každý plný šálek epsomské soli čtvrtinu šálku jedlé sody. Na každý šálek epsomské soli dále ještě přidejte 10 až 15 kapek vámi oblíbeného esenciálního oleje. Nádobu uzavřete a protřepejte, aby se obsah promíchal. S každým praním přidejte dvě až tři polévkové lžíce směsi přímo do pračky. Fotografie: Freepik Přírodní změkčovač tkanin s octem a jedlou sodou
Poslední recept na přírodní změkčovač tkanin je kombinace síly octa a jedlé sody. Pokud dáváte přednost tekutému změkčovadlu do pračky, je to
velmi dobrá alternativa k předchozímu receptu s epsomskou solí. K přípravě budete potřebovat samozřejmě jedlou sodu a ocet, který obohatíte vámi oblíbeným esenciálním olejem a teplou vodou. Nyní již pokračujte v přípravě receptu: V misce smíchejte na každý plný šálek teplé vody ½ šálku jedlé sody. Po pořádném promíchání směsi pomalu vmíchejte ocet, přičemž na každý šálek vody použijte ½ šálku octa. Na každý šálek vody obsažené ve směsi následně přimíchejte 5 až 10 kapek vámi oblíbeného esenciálního oleje. Vždy nalijte ¼ šálku této směsi přímo do pračky na každou dávku prádla.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Připravte si voňavou domácí aviváž, která dokonale změkčí prádlo. Už nikdy nebudete muset utrácet za drahé prostředky z obchodu appeared first on BydlímeÚtulně.cz.