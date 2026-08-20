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Po uhlí přicházejí stovky milionů dotací: Kdo skutečně těží z transformace Sokolovska?

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Sokolovská uhelná a skupina SUAS stojí na prahu historické proměny. S blížícím se koncem těžby uhlí hledá skupina nové pilíře svého podnikání. Souběžně se však kolem…
Sokolovská_uhelná_-_Vřesová_(2)

Sokolovská_uhelná_-_Vřesová_(2)

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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