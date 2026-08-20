Chtěli pomoct příteli, který skoro skončil na ulici. Po 7 letech jim nechal byt plný pytlů s exkrementy a plechovek s močí

Chtěli pomoct příteli, který skoro skončil na ulici. Po 7 letech jim nechal byt plný pytlů s exkrementy a plechovek s močíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Naštvaný seniorský pár
Žena žádá o radu ostatní, kteří jsou v podobné situaci jako ona. Umístila matku do pečovatelského domu. Teď...
Studentka přestala po čase brát mámě telefon, protože jí věčné hovory začaly lézt krkem. Později toho ale...
Zdravotní sestra dokáže poznat, že člověk zemře, již měsíc před smrtí. A to díky jeho specifickému chování.
Lidské tělo je neuvěřitelný mechanismus, o jehož schopnostech se lékaři dozvídají čím dál více informací....
Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...Všechny články tohoto autora →