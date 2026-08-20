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Chtěli pomoct příteli, který skoro skončil na ulici. Po 7 letech jim nechal byt plný pytlů s exkrementy a plechovek s močí

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Dennívýzva
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Manželé chtěli pomoci příteli v nouzi, a tak mu za pár peněz pronajali byt pro dceru. Když se po čase dostali dovnitř, nemohli uvěřit svým očím.
Naštvaný seniorský pár

Naštvaný seniorský pár

Zdroj: Freepik
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