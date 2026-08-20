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David Coulthard nevěří v návrat F1 na Zandvoort

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David Coulthard očekává, že se formule 1 do Zandvoortu už nikdy nevrátí. Nizozemský okruh podle něj kvůli přírodnímu prostředí nemůže dále růst a zároveň čelí tlaku na vyšší komerční příjmy. Po poslední plánované Velké ceně tak může jeho kapitola v F1 skončit.
David Coulthard nevěří v návrat F1 na Zandvoort

David Coulthard nevěří v návrat F1 na Zandvoort

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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