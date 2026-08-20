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Percy Jackson se vrací. Třetí řada míří k Titanům a přináší první pohled na Héru i Athénu

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Řecké mytologii na Disney+ ještě zdaleka neodzvonilo. Percy Jackson a Olympané (Percy Jackson and the Olympians) ukradnou další blesky ve třetí řadě od 20. listopadu a právě zveřejněný teaser naznačuje, že oblíbená fantasy sága tentokrát potemní. Nová sezóna na obrazovku otiskne události třetí knihy Ricka Riordana Prokletí Titánů a její trailer byl představen během fanouškovské akce D23 v Honda Center, kde jej osobně uvedl představitel Percyho Walker Scobell po boku celé „armády“ Artemidiných lovkyň. Prohlédnout si už upoutávku můžete také online.
Percy Jackson se vrací. Třetí řada míří k Titanům a přináší první pohled na Héru i Athénu

Percy Jackson se vrací. Třetí řada míří k Titanům a přináší první pohled na Héru i Athénu

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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