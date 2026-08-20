Percy Jackson se vrací. Třetí řada míří k Titanům a přináší první pohled na Héru i Athénu

Riordanova knižní série už od roku 2005 spojuje svět současného New Yorku s řeckými bohy, kteří podle ní neustrnuli v bájích a pověstech, ale dál žijí mezi obyčejnými lidmi. Percy je synem boha Poseidona a jedním z polobohů, kteří se v prvních dvou řadách museli vypořádat nejen s vlastními schopnostmi, ale také s rostoucí hrozbou návratu Titánů. Seriál se přitom po nepříliš povedených filmových adaptacích Percy Jackson: Zloděj blesku a Moře nestvůr z minulé dekády snaží být podstatně věrnější předlohám a autor knih se na jeho vzniku podílí jako scenárista a výkonný producent.
První řada představila Percyho jako dvanáctiletého syna Poseidona, který se po odhalení svého božského původu vydává společně s Annabeth Chase a satyrem Groverem Underwoodem na nebezpečnou výpravu. Druhá série pak adaptovala Moře nestvůr a nechala hrdiny vyplout do legendárního Bermudského trojúhelníku, kde kromě mytologických příšer přišly na přetřes také vlastní vztahy a důsledky stále složitějšího konfliktu mezi bohy. Obě sezóny si získaly přízeň diváků i kritiků především díky odlehčenému humoru, dobrodružné atmosféře a chemii ústřední trojice.
Třetí řada už ale podle Scobella nebude jen další uvolněnou výpravou za bájnými monstry. Annabeth záhadně zmizí a Percy se vydává na záchrannou misi, která jej zapojí do konfliktu s Titány. V pozadí navíc stále visí Velké proroctví delfské věštírny: dítě jednoho z takzvané Velké trojice bohů – Dia, Poseidóna nebo Háda – má rozhodnout o osudu Olympu. Polobožský teenager tedy může podle proroctví způsobit jeho vzestup, nebo naopak úplné zničení.
Právě v novém teaseru se přitom začíná ukazovat, že hranice mezi dětskou fantasy a regulérním mytologickým dobrodružstvím se posouvá. Ukázka poprvé odhaluje několik nových bohů a polobohů, přičemž Ming-Na Wen se představí jako Héra a Andra Day jako Athéna. Vrací se Leah Sava Jeffries jako Annabeth, Aryan Simhadri jako Grover, Charlie Bushnell jako Luke či Tamara Smart jako Thalia. „Třetí řada je výrazně temnější a sázky jsou mnohem vyšší,“ naznačil Scobell fanouškům při premiéře teaseru. A vzhledem k tomu, že Prokletí Titánů představuje v knižní sérii zásadní bod, kdy se konflikt mezi mladými polobohy a prastarými silami začíná skutečně vyostřovat, také seriál snad přidá i na dramatu a nejen na měřítku protivníků, kteří jsou v závěru ukázky skutečně gigantičtí. Percy Jackson a Olympané se na Disney+ vrátí 20. listopadu.
Podívejte se na žebříček nejlepších fantasy seriálů podle databáze Kinoboxu.
Zdroj: Hypebeast, Disney+, Walt Disney Studios