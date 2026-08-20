Zvenku vypadá jako naprosto obyčejná garáž. Každému návštěvníkovi však po vstupu úžasem spadla čelist

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Zvenku vypadá jako naprosto obyčejná garáž. Každému návštěvníkovi však po vstupu úžasem spadla čelistPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jak je známo, garáže slouží především pro zaparkování aut a případné uložení nepotřebných věcí. Dá se z nich ale udělat i příjemné vnitřní posezení.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Vodní kámen ze sprchové hlavice odstraníte bleskovým způsobem. Během chvíle bude opět vypadat jako nová
- Bohatou zásobu česneku na celý rok ovlivní správná doba výsadby. Rozhodování není snadné a za 5 minut bude 12
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