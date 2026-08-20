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Okurky bez zaštipování rostou do zelené džungle, ale plodů dají minimum. Stačí jeden řez ve správný den a keř se změní

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Okurky ne vždy plodí tak, jak bychom si představovali. Pokud máte stejný problém, vsaďte na osvědčenou metodu zaštipování.
Okurky bez zaštipování rostou do zelené džungle, ale plodů dají minimum. Stačí jeden řez ve správný den a keř se změní

Okurky bez zaštipování rostou do zelené džungle, ale plodů dají minimum. Stačí jeden řez ve správný den a keř se změní

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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