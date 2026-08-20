Okurky bez zaštipování rostou do zelené džungle, ale plodů dají minimum. Stačí jeden řez ve správný den a keř se změní

Péči o okurky často omezujeme na zalévání, hnojení, kypření půdy a pletí. Mnoho lidí však zapomíná nebo si neuvědomuje výhody zaštipování postranních výhonů. Pokud se tato zemědělská technika provádí správně, pak je bohatá úroda okurek prakticky zaručena.
Proč je nutné zaštipovat postranní výhony
Zaštipování postranních výhonů je proces tvarování rostliny, který zvyšuje její produktivitu a zlepšuje kvalitu okurek. Hlavním problémem při pěstování okurek je totiž jejich nadměrné zahušťování. Keře, pokud se jim daří dobře, vytvářejí
četné postranní výhony, které rychle rostou. I když se to může zdát výhodné, protože se i na nich vyvíjejí květy, přeplněné keře ve skutečnosti nemají sílu pro normální růst. Mezi listy špatně cirkuluje vzduch, ztrácejí vitalitu, častěji jim opadávají květy a plody a jsou náchylnější k chorobám.
Správné zaštipování postranních výhonů přináší několik výhod:
Zlepšuje cirkulaci vzduchu uvnitř vytvořených keřů a zajišťuje dostatek světla. Zvyšuje výnos. Urychluje dozrávání plodů tím, že zlepšuje pohyb mízy uvnitř stonků. Jak na zaštipování okurek
Zaštipování nebo prořezávání výhonů by mělo být vždy prováděno ostrým nástrojem. Důrazně se nedoporučuje odštipovat výhony ručně, protože tak vznikají rány s roztřepenými okraji, které se dlouho hojí. Takové rány se stávají
živnou půdou pro patogeny, což vede k hnilobě. Raději si tedy vezměte k ruce například nůž. Je také třeba pamatovat na to, že technika řezu se může lišit v závislosti na tom, zda se používá u původních kultivarů nebo hybridů. Zdroj fotografie: Depositphotos Jak zaštipovat běžné kultivary
Zvláštností kultivarů je vývoj samčích květů převážně na hlavním stonku. Všechny samičí květy se pak obvykle tvoří pouze na postranních větvích. Pokud se tedy
rostlina nechá růst bez zaštipování postranních výhonů, vytvoří bohaté květy, ale dá velmi málo plodů. Aby se tomu zabránilo, hlavní stonek se zaštipuje. Tím se stimuluje vývoj postranních samičích větví, na kterých se tvoří samičí květy.
Stonek by měl být seříznut po objevení pátého nebo šestého pravého listu. Poté vyrostou pouze postranní větve vycházející z paždí listů. Tyto větve by se měly pravidelně
zaštipovat ve chvíli, kdy mají tři až čtyři listy. Tím se stimuluje růst koruny rostliny a zabrání se vyčerpání kořenového systému. Zdroj fotografie: Depositphotos Jak prořezávat hybridní okurky
Hlavním znakem hybridních rostlin je převaha samičích květů, z nichž se nakonec vyvinou plody. Příliš vyvinuté postranní výhony však oslabují kořenový systém a stíní keř. A nedostatek světla ovlivňuje imunitu rostliny, což nakonec vede k jejímu zahnívání. Proto je nutné některé
výhony, které se vyvíjejí z postranních pupenů, zcela odstranit. Zbývající výhony je třeba zaštípnout nad druhým listem. Je také nezbytné odstranit uschlé a zažloutlé části, protože se stávají zdrojem padlí a plísně. Jako hnojivo pak můžete použít třeba kurkumu se sodou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři