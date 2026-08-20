Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Jon Jones vytahuje těžké zbraně. Ukazuje, proč je tím nejlepším on, a ne Islam Machačev

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Islam Machačev po 17. výhře v řadě znovu rozjel debatu o nejlepším bojovníkovi historie. Jon Jones reagoval čísly a připomněl, že v počtu titulových zápasů UFC nemá konkurenci.
Jon Jones vytahuje těžké zbraně. Ukazuje, proč je tím nejlepším on, a ne Islam Machačev

Jon Jones vytahuje těžké zbraně. Ukazuje, proč je tím nejlepším on, a ne Islam Machačev

Zdroj: UFC
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Mackenzie Dern kraluje i mimo klec. Fanoušci vybrali TOP 10 krásek MMA
Mackenzie Dern kraluje i mimo klec. Fanoušci vybrali TOP 10 krásek MMA
O'Malley si vystřelil z Garryho. Zesměšnil ho parodií jeho souboje s Makhachevem
O'Malley si vystřelil z Garryho. Zesměšnil ho parodií jeho souboje s Makhachevem

Ian Machado Garry se po titulové porážce s Islamem Makhachevem stal terčem posměšků kvůli častým přátelským...

Veterán UFC bojoval dva roky téměř slepý. Zranění oka ho dotlačilo ke konci kariéry
Veterán UFC bojoval dva roky téměř slepý. Zranění oka ho dotlačilo ke konci kariéry

Edson Barboza po posledním zápase odkryl problém, který před fanoušky dlouho zůstával skrytý. Na pravé oko...

Růžička v Thajsku nabral formu. Sparoval se šampionem ONE
Růžička v Thajsku nabral formu. Sparoval se šampionem ONE

Tadeáš Růžička dokončil kemp v Thajsku, během kterého stáhl váhu a absolvoval tvrdé sparingy. Před debutem...

Pereira zůstává v těžké váze. Teixeira ukázal na neporaženého Hokita
Pereira zůstává v těžké váze. Teixeira ukázal na neporaženého Hokita

Alex Pereira se po porážce s Cirylem Ganem nevrací do polotěžké váhy. Glover Teixeira potvrdil, že plánem...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.