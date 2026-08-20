17 let bydlel v domě a nevěděl, že má ve stropě schovanou televizi. Elektrikář ji našel náhodou

Dům koupil teprve před necelými dvěma lety. Motorický stropní lift s 32palcovým Samsungem LA32A450 nechal namontovat první vlastník v roce 2008, jenže už o rok později nemovitost prodal a po zařízení nezůstal ovladač, manuál ani jediný dokument. Další majitel o něm zřejmě také neměl tušení. Panel ve stropě verandy vypadal jako obyčejná servisní dvířka. Až v březnu 2026 se celá věc provalila tím nejbanálnějším způsobem: technik trasoval čtyři síťové kabely tónovým generátorem a jeden z nich nechtěně spustil mechanismus. Když pak vyšli ven, z verandového podhledu visela dolů televize.
Jak přesně k nálezu došlo
Majitel domu, vystupující na Redditu pod přezdívkou Big_Communication353, si objednal kabeláře kvůli trasování čtyř kabelů Cat5e vedoucích z vnitřku domu neznámo kam. Technik použil tónový generátor, běžný nástroj pro identifikaci kabelových tras. Jeden z vodičů ale nevedl k síťové zásuvce. Vedl k řídicí jednotce motorického stropního liftu ukrytého v podhledu kryté venkovní části domu, takzvané alfresco verandě.
Uvnitř domu si nikdo ničeho nevšiml. Až venku spatřili obrazovku, která se tiše spustila ze stropu. Panel, který ji celé roky zakrýval, vypadal podle samotného majitele i podle jednoho z komentujících, který pracuje jako inspektor nemovitostí, naprosto identicky jako běžný přístupový otvor do podhledu. Nic, co by vzbudilo podezření.
Co přesně bylo ve stropě ukryté
Nešlo o žádnou tajnou místnost ani záhadnou skrýš. Šlo o prémiovou audiovizuální instalaci, jakou si v roce 2008 mohl dovolit málokdo. Motorický stropní TV lift od australského výrobce Ultralift Australia se sídlem v Melbourne funguje na jednoduchém principu: mechanismus je zabudovaný ve stropní dutině, po povelu z infračerveného ovladače se otevře panel a televize se vysune do sledovací polohy. Současné modely řady Spartan pracují s napětím 240 V, příkonem 200 W a maximálním úhlem panelu 107°.
Původní televizor byl 32palcový Samsung LA32A450, model, který Samsung Australia eviduje od června 2008. Firma Ultralift přitom právě v tom roce představovala prototypy svých motorických liftů na veletrhu CEDIA Asia/Pacific Expo, tehdy pro ploché panely s úhlopříčkou od 56 do 94 cm (22 až 37 palců). Šlo tedy o zakázkovou luxusní instalaci, ne o běžnou spotřební elektroniku.
A její dnešní cena? Samotný mechanismus Spartan startuje na 11 630 australských dolarech, tedy zhruba 180 000 Kč, bez televize a bez montáže. Novější verze Spartan 360 vyjde ještě o třetinu dráž.
Oživení po sedmnácti letech
Majitel neměl ovladač, neměl manuál ani žádný záznam o tom, že v domě něco takového existuje. Přesto se rozhodl zařízení oživit. Kontaktoval přímo výrobce v Melbourne, poslal mu endoskopické fotografie mechanismu a technická podpora z nich poznala klíčový problém: k řídicí jednotce liftu nebyl připojený infračervený přijímač. Nalepené IR čidlo, které v podhledu našel, patřilo k televizoru, ne k liftu.
Postup obnovy měl tři fáze:
- Dohledání ovládacího vedení přes kabel Cat5e a opětovné spuštění liftu.
- Výměna prasklého ocelového lanka, které se přetrhlo při druhém cyklu.
- Nahrazení původního 32palcového Samsungu novým 37palcovým monitorem.
Výsledek? Plně funkční venkovní televize na verandě, která se po použití elegantně zasune zpět do stropu.
Proč to nikdo neodhalil dřív
Standardní inspekce nemovitosti před koupí je podle mezinárodních pravidel organizace InterNACHI čistě vizuální a neinvazivní. Inspektor kontroluje jen viditelné a bezpečně přístupné části domu. Nerozebírá konstrukce, neodkrývá panely a, což je v tomto případě klíčové, běžně vůbec nehodnotí nízkonapěťové rozvody, kabelové vedení, dálková ovládání, interkomy ani reproduktorové systémy.
Jinými slovy: i kdyby inspektor panel viděl, neměl důvod ho otevírat. A majitel, který koupil dům bez jakékoli zmínky o audiovizuální instalaci, neměl důvod se ptát.
Podobné příběhy přitom nejsou ojedinělé. Na Redditu se objevují případy nových majitelů, kteří zdědili vestavěný projektorový poklop a nevěděli, jak ho otevřít, nebo převzali dům s kompletním domácím kinem (reproduktory ve stěnách, subwooferem, projektorem a plátnem), ale bez jediného popisku na kabeláži. Drahá technika přežívá své majitele. Dokumentace většinou ne.
Co si z toho vzít při koupi staršího domu
Kdo kupuje starší nemovitost, neměl by spoléhat jen na standardní inspekci. Vyplatí se od prodávajícího vyžádat kompletní seznam ovladačů, manuálů a historii stavebních i technických úprav. Každý servisní panel by měl být při prohlídce zpřístupněn. A pokud se v domě najdou nepopsané síťové nebo koaxiální kabely vedoucí neznámo kam, stojí za to objednat cílené trasování od elektrikáře nebo AV technika.
Sedmnáct let skrytá televize za statisíce korun je kuriozita. Ale hlavně je to připomínka, že domy mívají delší paměť než jejich majitelé, jen ji občas neumějí samy od sebe prozradit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík