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Byla za rozvracečku rodiny, přitom netušila o Vignerové. Nesvačilová se vrátila ke Kolečkovi a teď vysvětluje proč

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Denisa Nesvačilová po třech letech mlčení popsala v podcastu svou verzi nejsledovanějšího českého vztahového trojúhelníku posledních let.
Byla za rozvracečku rodiny, přitom netušila o Vignerové. Nesvačilová se vrátila ke Kolečkovi a teď vysvětluje proč

Byla za rozvracečku rodiny, přitom netušila o Vignerové. Nesvačilová se vrátila ke Kolečkovi a teď vysvětluje proč

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

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