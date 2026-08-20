Byla za rozvracečku rodiny, přitom netušila o Vignerové. Nesvačilová se vrátila ke Kolečkovi a teď vysvětluje proč

Když se na podzim 2022 rozletělo, že scenárista Petr Kolečko opustil Anetu Vignerovou kvůli herečce Denise Nesvačilové, veřejný verdikt byl rychlý a jednoznačný.
Nesvačilová dostala nálepku ženy, která odtáhla chlapa od rodiny. Vignerová mluvila o „toxickém vztahu ve třech“, Kolečko se kál a sliboval návrat. Nikdo se neptal, co věděla a co nevěděla ta třetí. Teď, v epizodě podcastu Showbyz se Šárkou z 24. července 2026, Nesvačilová poprvé podrobně popisuje, jak celou situaci prožívala zevnitř. A její verze se od té veřejně zažité liší v jednom zásadním bodě: tvrdí, že o plném rozsahu Kolečkovy paralelní vazby k Vignerové nevěděla. Jak vznikla nálepka „rozvracečky“
Mechanismus byl jednoduchý. Kolečko měl s Vignerovou syna Jiříka, sdílenou domácnost a obraz fungující celebrity rodiny. Když se na veřejnost dostalo, že se
schází s Nesvačilovou, Vignerová reagovala otevřeně. V říjnu 2022 řekla CNN Prima NEWS, že „v toxickém vztahu ve třech nedokázala žít“. V prosinci na Instagramu přidala: „Šance tady byla, která je promarněna, a je to pryč…“
Vignerová mluvila jazykem ženy, které se rozpadá rodina. Veřejnost si z toho přečetla jasný příběh: je tu matka s dítětem, je tu muž, který odchází, a je tu ta druhá. Nesvačilová v té době mlčela. A mlčení v mediálním prostoru funguje jako přiznání.
Podstatné ale je, kdo v celém trojúhelníku měl kompletní informace. Vignerová věděla o existenci druhé ženy, sama o ní mluvila. Kolečko lavíroval mezi oběma. A Nesvačilová? Ta dnes říká, že přijala jeho verzi, podle níž byl vztah s Vignerovou ukončený.
Deset dní, které změnily všechno
Časová osa jara 2023 je výmluvnější než jakékoli vyjádření. 4. března se konal 30. Český lev. Kolečko tam dorazil s Nesvačilovou. O deset dní později, 14. března, se tajně oženil s Vignerovou.
Podle dřívějšího vyjádření Nesvačilové jí Kolečko ještě přibližně dvanáct hodin před plánovaným společným odletem do Athén napsal, že chce být pár dní sám. Další den stál před matrikářkou s Vignerovou. Nesvačilová o svatbě nevěděla. O návratu k Vignerové nevěděla. Plánovala dovolenou se svým partnerem, zatímco ten se ženil s jinou ženou.
Kolečko sám později tvrdil, že svatba byla plánovaná „dlouho dopředu“. Vignerová ji komentovala jako „razantní krok pro nás dva a našeho syna“.
Z pohledu Nesvačilové to ale vypadalo jako zmizení ze dne na den, a z pohledu veřejnosti jako potvrzení, že ona byla jen epizoda, po které se muž vrátil tam, kam patřil. Zdroj fotografie: Nextfoto Dvě verze, jeden příběh
Střet verzí je jádrem celé kauzy. Vignerová v roce 2022 rámovala situaci jako trojúhelník, ve kterém všichni tři věděli, co se děje. Nesvačilová v roce 2026 posouvá důraz jinam: nevstupovala vědomě do transparentního trojúhelníku, ale přijala Kolečkovu verzi, že předchozí vztah skončil.
Obě verze mohou být současně pravdivé, záleží na tom, co přesně Kolečko říkal které z nich. A právě tady leží problém, který veřejná debata v roce 2022 přeskočila.
Nálepka „rozvracečky“ předpokládá vědomost a záměr. Pokud Nesvačilová skutečně neznala plný rozsah paralelního vztahu, pak jí byla přisouzena role, kterou nehrála.
Plný přepis podcastové epizody veřejně dostupný není, takže přesné formulace, které Nesvačilová použila, nelze ověřit slovo od slova.
Podle anotace ale otevřeně mluví o „obrovském mediálním tlaku“ a o tom, jak ji celá zkušenost posunula. Samotný název epizody, „Vkus na muže se mi změnil“, naznačuje, že dnešní odstup je víc než diplomatický. Co přišlo potom
Nesvačilová se po svatbě Kolečka s Vignerovou stáhla k práci. Už v červnu 2023 v rozhovoru řekla svou nejcitovanější radu:
„Neflákat se doma a prostě něco dělat. Profesně nezmizela, naopak. Film Milion, seriál ZOO na Primě, divadelní role v Divadle Kalich i v Divadle Radka Brzobohatého. Kariéra běžela dál, i když se kolem ní točil bulvár. Mít se ráda a ty věci co nejrychleji přijmout a nepatlat se v nich.“
V červenci 2024 na filmovém festivalu v Karlových Varech poprvé veřejně představila nového partnera, právníka Michala. Poznali se přes společné přátele, spojuje je humor, příroda a historie. Nesvačilová dnes říká, že si mnohem víc chrání soukromí a že její práce pro ně není ústředním tématem vztahu.
Proč promluvila až teď
Přesný důvod, proč Nesvačilová otevřela téma právě v létě 2026, z veřejných zdrojů přímo nevyplývá. Kontext ale leccos napovídá: je ve stabilním vztahu,
kariérně na tom je dobře a k celé kauze se může vrátit bilančně, ne existenčně. Nemluví z pozice zraněné ženy, která se brání, ale z pozice člověka, který má dostatečný odstup na to, aby řekl svou verzi bez emočního náboje.
A možná je právě tohle nejdůležitější detail celého příběhu. Veřejná nálepka „rozvracečky“ vznikla během pár týdnů na podzim 2022, kdy promluvili všichni kromě ní. Trvalo tři a půl roku, než dostala prostor, nebo než si ho vzala, říct, jak to vypadalo z její strany. Verdikt padl dřív, než promluvila dotčená žena.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová