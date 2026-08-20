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Kyrgios roky tvrdě soudil doping druhých. Teď sám neprošel testem – ale jeho případ není kopií Sinnera ani Świątekové

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Nick Kyrgios byl provizorně suspendován po pozitivním testu na kokain. Australan přijal odpovědnost, konečný trest ale zatím nepadl a pravidla jeho případ posuzují jinak než klasický doping.
Kyrgios roky tvrdě soudil doping druhých. Teď sám neprošel testem – ale jeho případ není kopií Sinnera ani Świątekové

Kyrgios roky tvrdě soudil doping druhých. Teď sám neprošel testem – ale jeho případ není kopií Sinnera ani Świątekové

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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