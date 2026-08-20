Kyrgios roky tvrdě soudil doping druhých. Teď sám neprošel testem – ale jeho případ není kopií Sinnera ani Świątekové

Nick Kyrgios si v posledních letech málokdy nechával názor na dopingové kauzy pro sebe. Když se řešily případy Jannika Sinnera a Igy Świątekové, australský tenista patřil k nejtvrdším kritikům nejen hráčů, ale také institucí, které podle něj zacházely s největšími jmény příliš shovívavě. T
eď se antidopingový systém zabývá jím samotným. Mezinárodní agentura pro integritu tenisu ITIA oznámila, že Kyrgios měl při červnovém turnaji ATP 250 na Mallorce pozitivní test na benzoylecgonine, metabolit kokainu, a od 4. srpna je provizorně suspendován.
Kontrast je samozřejmě příliš lákavý na to, aby ho šlo ignorovat. Muž, který veřejně označoval dopingové kauzy dvou světových jedniček za velmi špatný obraz pro tenis, se nyní sám ocitl na seznamu hráčů s pozitivním testem. Jenže pokud nechceme skončit u jednoduchého „teď ochutnal vlastní medicínu“, je potřeba dodat druhou polovinu příběhu.
Pozitivní test je fakt, ale ne všechny pozitivní testy jsou z hlediska pravidel stejné. A v Kyrgiosově případě zatím ani neznáme konečný verdikt.
Kyrgios se nehádá, že laboratoř udělala chybu
Vzorek byl odebrán během turnaje na Mallorce v červnu a laboratoř akreditovaná Světovou antidopingovou agenturou následně potvrdila přítomnost benzoylecgoninu. Podle Reuters přišlo laboratorní potvrzení 17. července a ITIA suspendovala Kyrgiose od 4. srpna. Australan se proti provizornímu opatření neodvolal.
Jeho veřejná reakce se navíc výrazně liší od typické obrany sportovce, který tvrdí, že netuší, jak se zakázaná látka do jeho těla dostala. Kyrgios připustil užití kokainu, označil své jednání za velkou chybu a přijal za něj odpovědnost. Omluvil se fanouškům, rodině, sponzorům i mladým lidem, kteří ho sledují. Zároveň popsal poslední roky jako psychicky i fyzicky velmi obtížné období, v němž kvůli opakovaným zraněním a operacím prakticky přišel o kariéru, jakou znal. Od začátku roku 2023 podle Reuters odehrál pouze deset zápasů a za sebou má mimo jiné rekonstrukci zápěstí a operace kolena.
Tohle vysvětlení může pomoci pochopit kontext, ale samo o sobě není omluvou podle antidopingových pravidel. Kyrgios ostatně ani netvrdí, že by být mělo.
Kokain je zakázaný. Pravidla ale zároveň rozlišují, proč a kdy ho sportovec použil
Právě zde začíná být případ složitější než titulek „tenista měl pozitivní test na kokain“.
Aktuální seznam WADA řadí kokain mezi stimulanty zakázané v soutěži a současně mezi takzvané „substances of abuse“, tedy látky, jejichž užívání se často odehrává mimo sportovní výkon a má širší společenský kontext. Kokain je zároveň v kategorii nespecifikovaných stimulantů.
To neznamená, že je jeho užití ve sportu tolerováno. Znamená to však, že antidopingový kodex umožňuje rozlišovat mezi situací, kdy někdo látku použije s vazbou na sportovní výkon, a případem rekreačního užití mimo soutěž, které následně zanechá metabolity zjistitelné při testu. Pokud sportovec prokáže, že užití látky označené jako „substance of abuse“ proběhlo mimo soutěž a nesouviselo se zvýšením výkonu, antidopingový kodex stanovuje zvláštní režim sankce. WADA uvádí základní tříměsíční zákaz, který lze za splnění podmínek a dokončení schváleného léčebného programu zkrátit na jeden měsíc.
Zatím ale nevíme, zda právě tento režim bude na Kyrgiose použit. ITIA oznámila provizorní suspendaci a vyšetřování pokračuje. Konečný trest tedy nelze předjímat.
Provizorní suspendace není rozsudek
Tohle je další detail, který se v rychlé zprávě snadno ztratí. Kyrgios není v tuto chvíli „odsouzen k zákazu činnosti na určitou dobu“. Je provizorně suspendován, tedy dočasně vyřazen v průběhu řešení případu.
Podle pravidel ITIA se u potvrzeného nálezu některých zakázaných látek může provizorní suspendace spustit automaticky ještě před konečným rozhodnutím. Hráč má možnost ji v příslušných případech napadnout před nezávislým tribunálem. Kyrgios této možnosti nevyužil. Dokud suspendace platí, nesmí nejen soutěžit, ale ani trénovat hráče nebo navštěvovat akce pořádané ATP, WTA, grandslamy či národními tenisovými asociacemi.
Právě proto by bylo předčasné psát, že dostal například měsíční, tříměsíční nebo několikaletý trest. Takové rozhodnutí zatím veřejně neexistuje.
A právě tady se vrací jeho slova o Sinnerovi a Świątekové
Kyrgios si samozřejmě nemůže stěžovat, že lidé jeho vlastní případ poměřují výroky, které několik let směřoval k ostatním.
Po kauzách Sinnera a Świątekové mluvil mimořádně ostře a kritizoval podle něj příliš mírný přístup antidopingových institucí. Reuters připomíná, že případy obou světových jedniček označil za ostudu a špatný obraz pro tenis.
Teď se ukáže, zda jeho vlastní případ změní způsob, jakým o podobných situacích přemýšlí.
Zároveň je ale fér nepoužít proti Kyrgiosovi stejnou zkratku, kterou sám někdy používal vůči jiným. Sinner měl v roce 2024 pozitivní vzorky na stopové množství anabolického steroidu clostebol, přičemž tribunál přijal vysvětlení o kontaminaci a WADA později uzavřela spor tříměsíčním zákazem. Świąteková přijala měsíční trest po nálezu trimetazidinu, který ITIA spojila s kontaminovaným lékem. Kyrgiosův případ se týká kokainu, který antidopingový systém výslovně řadí také mezi látky zneužívané mimo sportovní výkon.
Spojuje je pozitivní test.
Mechanismus, látka, okolnosti i způsob, jakým pravidla mohou případ vyhodnotit, jsou ale odlišné.
Největší ironie možná není v tom, že Kyrgios „dopoval“
Právě slovo doping totiž u veřejnosti automaticky vyvolává představu sportovce, který si chemicky pomáhá k lepšímu výkonu. V tomto případě zatím nemáme důkaz, že Kyrgios použil kokain s tímto cílem, a ani ITIA nic takového v dosavadním oznámení veřejně neuzavřela. Máme pozitivní vzorek, zakázanou látku a proces, který teprve musí určit okolnosti a následky.
Mnohem zajímavější rozpor je proto jinde.
Kyrgios dlouho prosazoval velmi jednoduchý morální rámec: sportovec měl zakázanou látku v těle, a proto musí nést tvrdé následky. Jeho vlastní situace mu teď připomíná, proč antidopingová pravidla obsahují desítky stran definic, kategorií a výjimek. Ne proto, aby velkým hvězdám vyráběla únikové cesty, ale proto, že dvě laboratorně pozitivní zkumavky nemusí vyprávět stejný příběh.
To samozřejmě Kyrgiose odpovědnosti nezbavuje. On sám ji přijal rychleji než mnoho hráčů před ním. Až ITIA případ dokončí, bude muset nést také jeho sportovní důsledky.
Jenže právě člověk, který býval jedním z nejhlasitějších zastánců jednoduchých soudů, se teď ocitl v situaci, kde na detailech záleží úplně všechno.
Možná je to pro tenis užitečnější lekce než další veřejná přestřelka o tom, kdo je pokrytec.
Pozitivní test se totiž dá oznámit jednou větou.
Spravedlivě rozhodnout, co znamená, už je podstatně složitější.
NOVINKY Z TENISU
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: Reuters – Kyrgios provisionally suspended after testing positive for cocaine [1], ITIA – Case Process: provisional suspensions [2], WADA – 2026 Prohibited List [3], WADA – Guidance Note for Substances of Abuse [4].