Spíte v lese ve stanu? Za nocleh bez povolení hrozí 5 000 Kč, zatímco spacák pod širákem často projde

Než si postavíte stan, je nutné vědět, že kempování neboli „táboření“, jak o něm hovoří naše předpisy, není tak volné, jak by si člověk přál.
Kde a jak můžete tábořit, upravuje několik zákonů, které mají především chránit životní prostředí před znečištěním a poškozením. Rozdíl mezi kempováním a přenocováním
Zákon rozlišuje mezi „tábořením“ a „přenocováním“. Vstup do lesa může být volný a neomezený, ale přenocování je už něco docela jiného. Velmi záleží na tom, jaké vybavení si s sebou nesete a co hodláte během pobytu dělat.
Zdroj fotografie: Pixabay Než si postavíte stan, je nutné vědět, že kempování neboli „táboření“, jak o něm hovoří naše předpisy, není tak volné, jak by si člověk přál. Kdy se z nocování stává táboření?
Podle stanovisek k zákonu o ochraně přírody a krajiny (
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) zahrnuje táboření různé činnosti, které umožňují vícedenní pobyt v přírodě, typicky s využitím stanů nebo obdobných přístřešků. Patří sem stavění stanů, vaření, udržování hygieny a likvidace odpadu. Za táboření se tak podle webu 4camping považují všechny činnosti, které by mohly poškodit životní prostředí.
A co se stane, když „pouze“ přespíte pod přístřeškem bez povolení na pozemku k tomu neurčeném? Jednoduše se dopouštíte „stanování“, které je nezákonné a může vést k pokutě až 5 000 Kč. Na první pohled to vypadá trochu prapodivně, ale tak to zkrátka je.
Za přenocování jen tak vám nic nehrozí
Pro ty, kteří dávají přednost minimalistickému přístupu, může být lákavější „nocování“ neboli bivakování. Jedná se o spaní pod širákem pouze se spací podložkou a spacákem, které nezabírá více než 5 metrů čtverečních a nezanechává vůbec žádné stopy.
Zdroj fotografie: Pixabay Ne vždy je možné postavit si stan tam, kde se vám zamane. Naopak – pokud to uděláte, mohla by vám hrozit pokuta.
Tento typ přenocování opravdu nesmí zahrnovat žádné jiné činnosti – i natažení šňůry na prádlo už z něj udělá táboření se všemi možnými důsledky. Pokud však v přírodě
jen přespíte, zpravidla vám nic nehrozí (výjimkou mohou být různé chráněné krajinné oblasti – vždy se proto podrobně seznamte s místními předpisy). Další nepříjemnou pokutu můžete dostat třeba i za venčení psa, jak jsme na webu adbz už psali.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková