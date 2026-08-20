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Spíte v lese ve stanu? Za nocleh bez povolení hrozí 5 000 Kč, zatímco spacák pod širákem často projde

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Některé pokuty mohou být opravdu nepříjemné. Dostat je můžete třeba i za docela nevinné stanování, u kterého porušíte pravidla.
Cena za jednu noc ve stanu: 5 000 Kč. Lidé zuří: „Na dovolenou u moře nemáme a teď už neutáhneme ani kempování v Česku“

Cena za jednu noc ve stanu: 5 000 Kč. Lidé zuří: „Na dovolenou u moře nemáme a teď už neutáhneme ani kempování v Česku“

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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