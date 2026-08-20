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Balóny, koncerty, rytíři i mejdany. Hradec chystá devět dní slavností

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Hradec Králové čeká na konci prázdnin pořádná jízda. Devět dní koncertů, historie, pouliční zábavy a akcí pro malé i velké. Nad městem navíc poletí desítky balónů, včetně plánovaného hromadného startu 51 posádek.
Balóny, koncerty, rytíři i mejdany. Hradec chystá devět dní slavností

Balóny, koncerty, rytíři i mejdany. Hradec chystá devět dní slavností

Zdroj: město Hradec Králové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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