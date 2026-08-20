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Na vrcholu Mount Everestu vědci našli věc, co tam nepatří. Vysvětluje ji pouze Bible

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Nejvyšší hora světa ukrývá fosilie pradávných mořských tvorů. Internet z toho dělá záhadu, kterou prý vysvětlí jen Bible. Pravda je ale mnohem úžasnější.
Na vrcholu Mount Everestu vědci našli věc, co tam nepatří. Vysvětluje ji pouze Bible

Na vrcholu Mount Everestu vědci našli věc, co tam nepatří. Vysvětluje ji pouze Bible

Zdroj: Shutterstock
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