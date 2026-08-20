Na vrcholu Mount Everestu vědci našli věc, co tam nepatří. Vysvětluje ji pouze Bible

Představte si, že stojíte na místě, kde se lidské plíce zoufale snaží získat kyslík z téměř neexistujícího vzduchu. Kolem vás jen led, sníh a holá skála. Jste na vrcholu Mount Everestu, téměř devět kilometrů nad hladinou moře. A přesně tady, v nejnedostupnějším bodě planety, šlapete po pozůstatcích mořského dna.
Zní to jako science fiction? Geologové to dokázali už před desítkami let. Hornina tvořící vrcholovou pyramidu nejvyšší hory světa pochází z pradávného oceánu. Obsahuje zkameněliny živočichů, kteří před stovkami milionů let pluli v teplé vodě – na místě, kde dnes vládne věčný mráz a smrtící výška.
Na internetu se z tohoto faktu pravidelně stává senzace. Objevují se titulky o nevysvětlitelné záhadě, kterou prý moderní věda nezvládá pochopit. Že jediné možné vysvětlení nabízí biblický příběh o potopě světa. Realita je ovšem jiná – a mnohem fascinovanější než jakákoliv konspirace.
Co vědci našli pod mikroskopem
Samotný vrchol Everestu – oficiálně měřený na 8 848,86 metru nad mořem – není tvořen sopečnou horninou ani žulou. Celá závěrečná partie od výšky zhruba 8 600 metrů nahoru se skládá ze sedimentárního vápence, kterému geologové říkají čomolangamská formace (Qomolangma Formation).
Když švýcarský geolog Augusto Gansser v roce 1964 poprvé zkoumal vzorky z vrcholu pod mikroskopem, objevil v nich něco neuvěřitelného: úlomky schránek a koster mořských tvorů. Šlo o organismy, které vyhynuly dávno před vznikem člověka.
V horninách se našly fragmenty trilobitů – pancéřovaných členovců, kteří vládli prvohorním mořím. Dále liliice, vzdálení příbuzní dnešních hvězdic, připomínající podmořské květiny. A také drobné lasturnatky a ramenonožce s pevnými schránkami. Všechny tyto fosilie pocházejí z období ordoviku, tedy z doby před 450 až 470 miliony let. V té chvíli ještě na souši téměř nic nežilo.
Mezinárodní unie geologických věd v roce 2022 zařadila tyto ordovické vápence na prestižní seznam prvních sta míst světového geologického dědictví. Není divu – málokde na planetě najdete tak dokonalý důkaz toho, jak dramaticky se Země mění.
Kde se vzal oceán uprostřed hor
Před stovkami milionů let neexistovalo nic, co bychom dnes znali jako Himálaj. Místo ledových štítů a skalnatých hřebenů se tu rozprostíral teplý mělký oceán zvaný Tethys. Tekl mezi tehdejšími kontinenty a na jeho dně se po miliony let usazovaly vrstvy bahna, písku a schránek odumřelých živočichů.
Tyto sedimenty se postupně zpevňovaly, vrstvily a měnily v pevnou horninu – vápenec. Celý proces probíhal klidně, stabilně, po nekonečně dlouhou dobu. Dokud se nezačalo dít něco, co změnilo tvář celého kontinentu.
Indická litosférická deska se oddělila od pradávného superkontinentu Gondwana před zhruba 90 až 120 miliony let a vydala se na cestu na sever. Putovala rychlostí několika centimetrů ročně – což v geologickém měřítku znamená závratné tempo. A před 50 až 55 miliony let konečně naplno narazila do eurasijské desky.
Obě desky byly tvořeny lehkou kontinentální kůrou, takže žádná z nich se nemohla snadno ponořit do zemského pláště. Místo toho došlo k obrovskému vrásnění. Oceán Tethys zmizel, jeho dno se začalo zvedat a ohýbat. Mořské sedimenty se proměnily v horské hřebeny – a vrstvy pradávného vápence skončily na samém vrcholu nově vzniklého Himálaje.
Tento proces navíc stále pokračuje. Indická deska se do Asie tlačí dál a Himálaj každý rok naroste o několik milimetrů. Mount Everest doslova roste před očima – i když to lidským smyslům uniká.
Zdroj: youtube.com
Proč potopa světa nesedí
Představa, že fosilie na Everestu dokazují globální potopu, která kdysi zaplavila celou planetu, má jeden zásadní problém: fakta jí neodpovídají.
Za prvé – organismy nalezené ve vrcholových vápencích nežily před pár tisíci lety, ale před téměř půl miliardou let. Jde výhradně o prvohorní druhy, které vyhynuly dávno před vznikem savců. Nenajdete mezi nimi žádné moderní ryby, velryby ani jiné tvory, kteří by mohli žít v době hypotetické potopy.
Za druhé – tyto zkameněliny nejsou položené na povrchu, jako by je tam vyplavila ustupující voda. Jsou pevnou součástí samotné horniny, která vznikala stlačováním sedimentů po miliony let. Fosilie jsou uvnitř kamene, ne na něm.
A za třetí – přítomnost mořských sedimentů na horských hřebenech byla v minulém století jedním z hlavních důkazů pro teorii deskové tektoniky. Geologové díky nim pochopili, že kontinenty se pohybují, oceány zanikají a nové hory rostou z jejich dna.
Fosilie na Mount Everestu tedy nejsou žádnou záhadou, která by vědcům nedávala spát. Jsou naopak dokonalou připomínkou toho, že naše planeta je živý, neustále se měnící organismus. A že i to nejvyšší a nejnedostupnější místo na Zemi začínalo svůj příběh na dně teplého tropického moře.
Zdroje článku: timesofindia.indiatimes.com, sciencefocus.com, novinky.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová