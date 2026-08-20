Sportovní legenda se odhodlala k odvážnému focení. Pro magazín Players se svlékla nahoře bez

Lindsey Vonnová nikdy nepatřila ke sportovkyním, které by se mimo závodní trať snažily splynout s davem. Americká lyžařská legenda dlouhodobě propojuje svět vrcholového sportu, módy a showbyznysu a právě focení pro magazín Players bylo jedním z momentů, kdy se tyto světy spojily naplno. Na sérii fotografií se objevila v odvážných modelech, mimo jiné v otevřeném saku bez podprsenky nebo v průsvitných materiálech, které nechávaly vyniknout její vypracovanou postavu.
Odvážné focení nebylo jen o nahotě
Snímky vznikly už v roce 2025, kdy se Vonnová objevila v magazínu Players v období svého velkého sportovního návratu. Právě tento kontext je důležitý. Nešlo totiž pouze o další provokativní fotografie známé ženy, ale také o prezentaci těla, které má za sebou roky tvrdého tréninku, zranění, operací a bolesti.
Vonnová se nikdy netajila tím, že módu miluje a focení před objektivem jí není cizí. Už v minulosti se objevovala v odvážných editoriálech a dokázala kolem sebe vyvolat podobnou pozornost jako modelky nebo hollywoodské celebrity. Přesto je její příběh jiný. Za dokonale naaranžovanou fotografií totiž stojí žena, která velkou část života podřídila sportovnímu výkonu.
Návrat na lyže změnila operace kolene
Vonnová ukončila kariéru v roce 2019 především kvůli zdravotním problémům a chronické bolesti. Situace se změnila po operaci a částečné náhradě pravého kolenního kloubu. Sama následně popisovala, že mohla poprvé po dlouhých letech znovu lyžovat bez bolesti.
Právě možnost vrátit se na svah pro ni měla větší význam než samotné výsledky. V kariéře nasbírala 82 vítězství ve Světovém poháru a patří mezi nejúspěšnější alpské lyžařky historie, přesto její návrat nebyl postavený pouze na honbě za dalšími rekordy. Šlo především o možnost dělat znovu něco, o čem byla přesvědčená, že už to její tělo nikdy nedovolí.
Že nešlo jen o symbolické svezení, ukázala 23. března 2025 v americkém Sun Valley. V super G dojela druhá a vrátila se na stupně vítězů Světového poháru po více než šesti letech. Pro sportovkyni, která se do elitního lyžování vrátila po čtyřicítce a po závažných zdravotních problémech, šlo o mimořádný výsledek.
Pak přišel další tvrdý pád
Příběh Lindsey Vonnové se ovšem od focení pro Players znovu dramaticky posunul. Během olympijského sjezdu v Cortině d’Ampezzo v roce 2026 následoval těžký pád a další zdravotní problémy. Fotografie, na kterých později ukázala následky svého pádu, připomněly, jak tenká hranice dělí ve vrcholovém lyžování obdivované výkony od velmi tvrdých následků.
Právě zpětně proto působí její focení pro Players trochu jinak než obyčejná odvážná obálka. Vonnová na snímcích nevystavovala jen vypracovanou postavu. Ukazovala tělo, které jí v průběhu kariéry přineslo olympijské zlato a desítky vítězství, ale zároveň ji opakovaně donutilo začínat znovu.
Lindsey Vonnová zvolila jinou cestu. Nikdy se nebála být současně elitní sportovkyní i ženou, která má ráda módu, výrazné fotografie a pozornost. Odvážné focení pro Players proto do jejího veřejného obrazu zapadá mnohem přirozeněji, než by se na první pohled mohlo zdát. A právě její sportovní minulost dává fotografiím něco, co samotná provokace nabídnout nemůže.
sportwin.cz, sportingnews.com, fis-ski.com