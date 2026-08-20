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Sportovní legenda se odhodlala k odvážnému focení. Pro magazín Players se svlékla nahoře bez

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Na svahu patřila k nejtvrdším soupeřkám své generace, před objektivem se ale Lindsey Vonnová nikdy nebála ukázat úplně jinou tvář. Odvážné fotografie pro magazín Players nyní znovu přitahují pozornost. Za snímky je přitom mnohem silnější příběh než jen snaha provokovat.
Na svahu se zapsala mezi legendy. Teď lyžařka pro magazín Players nafotila odvážné snímky nahoře bez.

Na svahu se zapsala mezi legendy. Teď lyžařka pro magazín Players nafotila odvážné snímky nahoře bez.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

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