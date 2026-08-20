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Fyzikové napodobili jeden z triků rotující černé díry. Jejich zařízení se přitom vůbec netočí

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Rotující černá díra obsahuje obrovské množství energie a fyzika dovoluje, alespoň teoreticky, část této energie získat zpět. Myšlenka sahá k Rogeru Penrosovi a později Yakovu Zel'dovichovi, který ukázal, že správně naladěná vlna může při interakci s rychle rotujícím objektem odejít silnější, než byla předtím.
Fyzikové napodobili jeden z triků rotující černé díry. Jejich zařízení se přitom vůbec netočí

Fyzikové napodobili jeden z triků rotující černé díry. Jejich zařízení se přitom vůbec netočí

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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