Fyzikové napodobili jeden z triků rotující černé díry. Jejich zařízení se přitom vůbec netočí

Experimentální fyzici už základní efekt dokázali před několika lety pomocí skutečně rotujícího disku. V roce 2026 ale přišel nový trik. Tým z CUNY vytvořil kruhové zařízení, v němž se mechanicky netočí prakticky nic. Místo hmoty kolem něj obíhá přesně řízená změna vlastností jednotlivých rezonátorů. Pro elektromagnetické vlny to vypadá jako extrémně rychlá rotace – a ty správné ze systému skutečně odcházejí zesílené.
Penrose začal u černé díry
Roku 1969 navrhl Roger Penrose způsob, jak teoreticky získat rotační energii z Kerrovy černé díry. V její ergosféře je časoprostor strháván rotací natolik, že žádný objekt nemůže vůči vzdálenému vesmíru jednoduše „stát“. Ve vhodném scénáři může jedna část systému skončit v černé díře s takovým energetickým stavem, že druhá část unikne s větší energií, než systém původně přinesl. Přebytek se neobjevil z ničeho – pochází z rotační energie černé díry.
Zel'dovich krátce nato ukázal, že podobný princip lze převést na vlny a obyčejný rotující absorbující objekt. Pokud má vlna správný orbitální moment hybnosti a objekt se otáčí dostatečně rychle, v rotujícím systému se její frekvence efektivně posune tak, že může z objektu odebrat energii. Výsledkem je superradiance – odcházející vlna je silnější než příchozí.
První experiment už proběhl v roce 2020
Tohle je důležitá oprava oproti některým titulkům kolem studie z roku 2026. Nový experiment není prvním laboratorním pozorováním Zel'dovichova zesílení.
V roce 2020 tým z University of Glasgow publikoval v Nature Physics experiment s nízkofrekvenčními zvukovými vlnami nesoucími orbitální moment hybnosti a skutečně rotujícím absorpčním diskem. Za správných podmínek zaznamenali zesílení až kolem třiceti procent. Teoretická předpověď z roku 1971 tak dostala experimentální potvrzení už tehdy.
Problém však zůstal: u elektromagnetických a optických vln by potřebná mechanická rotace musela být absurdně rychlá. A tady přichází studie z roku 2026.
Kruh stojí, ale jeho vlastnosti kolem něj „běží“
Hadiseh Nasari, Hady Moussa a jejich kolegové vytvořili síť časově modulovaných rezonátorů uspořádaných do kruhu. Jednotlivé prvky měnily své vlastnosti v přesně načasované sekvenci. Vznikla postupující modulace, která z pohledu vlny působí podobně, jako kdyby se celé médium otáčelo.
Je to trochu jako světelná reklama, v níž jednotlivé žárovky zůstávají na místě, ale postupné rozsvěcení vytvoří dojem světla běžícího kolem kruhu. V novém experimentu je matematika samozřejmě nesrovnatelně sofistikovanější, princip analogie je však podobný: neotáčí se materiál, otáčí se vzorec změn jeho vlastností.
Díky tomu mohl mít vzorec efektivní rotační rychlost, která by pro mechanický objekt byla nedosažitelná. Studie dokonce používá termín „effective superluminal speeds“. To ale neznamená, že kus hmoty nebo informace cestuje rychleji než světlo. Nadsvětelnou může být rychlost matematického vzorce či fáze modulace, aniž se tím poruší relativita.
Vlny si ze systému opravdu odnesly energii
Když systém zasáhla elektromagnetická vlna se správnými vlastnostmi, došlo k selektivnímu zesílení určitých módů podle jejich momentu hybnosti. Autoři efekt popisují jako Floquetovu rotační superradianci. Energie navíc opět nevzniká zdarma. Pochází z externě poháněné časové modulace rezonátorů – experiment pouze ukazuje, jak ji lze přes rotační analogii předat vlně.
A právě proto by bylo zavádějící tvrdit, že vědci „vytvořili energii černé díry“ nebo objevili nový zdroj bezplatné energie. Společná je fyzika výměny energie mezi vlnou a rotujícím systémem, nikoli samotný astrofyzikální objekt.
Proč je nové provedení zajímavější než další analog černé díry
Syntetická rotace odstraňuje jednu z největších technických překážek: nemusíme mechanickou součást roztočit rychlostí odpovídající frekvenci vlny. V budoucnu by podobný princip mohl umožnit řízení elektromagnetických nebo optických vln, selektivní zesilování určitých módů, nové ne reciproční prvky a experimenty s fyzikou, která je v běžně pohybujících se materiálech prakticky nedostupná. Autoři zmiňují fotoniku, bezdrátové komunikace a kvantové systémy, zatím ovšem jako možné budoucí směry, nikoli hotové technologie.
A tak se fyzika, která začala úvahou o energii ukryté v rotující černé díře, dostala na laboratorní stůl podruhé – tentokrát bez skutečného rotujícího tělesa.
Černou díru vědci nevytvořili. Dokonce ani nic pořádně neroztočili. Přesto přiměli vlny, aby se chovaly podle stejného principu, který vznikl při přemýšlení o jednom z nejextrémnějších objektů vesmíru.
Věděli jste, že…
…první experimentální potvrzení Zel'dovichova zesílení využilo zvuk, nikoli světlo? V roce 2020 prošla zvuková vlna s orbitálním momentem hybnosti rotujícím absorpčním diskem a za správných podmínek zesílila až přibližně o třicet procent. Novinka z roku 2026 tedy není první důkaz efektu – její zásadní inovací je syntetická rotace bez mechanického roztočení média.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature – Observation of Floquet rotational super-radiance [2], Nature Physics – Amplification of waves from a rotating body [3], CUNY Advanced Science Research Center / Phys.org – Synthetic rotation brings black hole energy theory into lab, amplifying waves [4]. img AI generated