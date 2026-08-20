Jste hnusná a stará, psali Menzelové pod každý příspěvek. Ve 48 jim odpověděla videem, které je uzemilo

V pátek 18. července 2026 krátce po poledni se na instagramovém profilu producentky objevilo video ze salonu kadeřnice Petry Vavruškové. Žádná proměna, žádný emotivní monolog do kamery. Menzelová v něm s úsměvem shrnula, co jí lidé opakovaně píšou do komentářů („hnusná, šedivá, stará“), a zakončila větou, která celou konstrukci převrátila: „Zdraví vás hnusná, šedivá a stará, která nechce být mladá.“ Vavrušková přidala jedinou podmínku pro ty, kdo chtějí kritizovat: „Když hejt, tak s vaší fotkou.“ Popisek pod příspěvkem doplnily hashtagy
#hnusna #sediva #stara #bavimse #srandamusibyt. Bylo to krátké, bylo to přesné a fungovalo to.
Co přesně jí psali a jak dlouho
Komentáře pod příspěvky Menzelové se podle dostupných zdrojů opakovaly pravidelně a v podobných variacích. „Hnusná.“ „Šedivá.“ „Stará.“ Někdy rozšířené o „ošklivá“. Přesný počet ani frekvenci nelze z veřejných dat vyčíslit, ale iDNES i Proženy shodně popisují, že šlo o trvalý šum, ne o jednorázový výlev. Terčem byly vždycky dvě věci: šediny a věk.
A právě tady je podstatné, že Menzelové je osmačtyřicet. Útok nemířil na její práci, názory ani veřejné postoje. Mířil na to, že stárne, a odmítá to maskovat. Šediny nosí otevřeně už roky. V roce 2023 v rozhovoru pro Blesk řekla: „Nechci vypadat mladší.“ To není póza, kterou si nasadila kvůli videu. Je to linka, kterou drží minimálně tři roky.
Jak video funguje, a proč nezní jako obhajoba
Síla toho reelu nespočívá v tom, co Menzelová říká o sobě. Spočívá v tom, co říká o svých kriticích. Celá konstrukce je postavená tak, že se nikdy nebrání. Neříká „nejsem ošklivá“, neříká „mám právo vypadat, jak chci“. Ironicky přebírá jejich slovník, přivlastní si ho, a tím ho zbavuje zbraně.
Klíčový moment patří Vavruškové. Její podmínka „když hejt, tak s fotkou“ je jednoduchý test, který anonymní kritiky staví do pozice, kde musí udělat totéž, co vyžadují od Menzelové: ukázat se. Pod postem se podle Proženy objevila kritička bez profilové fotografie. Když ji Vavrušková vyzvala, aby vlastní snímek přidala, začala se vykrucovat. Vlastní fotku nedodala. Nikdo z kritiků podmínku nesplnil.
Pod konkrétním příspěvkem pak podle dohledatelných reakcí převážila podpora. Tvrdit, že hejt zmizel úplně nebo natrvalo, by bylo nepoctivé, ale tón diskuse se pod tímto videem prokazatelně posunul. Menzelová si nevybrala bitvu, kterou by prohrála.
Není v tom sama, ale její styl je jiný
V českém prostředí rok 2026 přinesl víc podobných momentů. Ewa Farna promítla nenávistné komentáře ke svému tělu na LED obrazovky při koncertě v Edenu. Patricie Solaříková po kritice zveřejnila civilní fotku bez make-upu. Denisa Pfauserová ukázala celulitidu a vysvětlila, proč snímek nesmazala. Každá z nich zvolila jinou strategii: Farna masovou dramaturgii, Solaříková autenticitu, Pfauserová vysvětlující přístup pozitivního vnímání těla.
Menzelová je z nich nejblíž lehké ironii a nejdál od terapeutického tónu. Neříká „přijměte mě takovou, jaká jsem“. Říká „tady jsem, takhle vypadám, a vy?“ Podle analýzy Transparency International ČR, která zpracovala téměř dva miliony postů a komentářů na českých sociálních sítích, útoky na veřejně vystupující ženy míří nejčastěji právě na vzhled a rodinný status. Fixace kritiků na šediny a věk Menzelové není náhoda. Je to vzorec.
Co za tím stojí, a co z toho plyne
V rozhovoru pro Proženy z února 2026 Menzelová řekla, že kritiku od lidí, kteří neznají její život, nemůže brát vážně. Že je potřeba se od ní „odosobnit“. Že je psychicky odolný člověk. Video z července tedy není náhlý výbuch, ale praktický výstup dlouhodobého postoje. Profil @olgamenzelova má přes padesát tisíc sledujících, průměrně kolem šesti set lajků na příspěvek. Není to mega-influencerka s milionovým dosahem; o to víc je zajímavé, že i na téhle škále dokáže jeden dobře postavený reel přerámovat celou diskusi.
Pro kohokoliv, kdo čelí podobnému tlaku, ale nemá nadhled ani publikum Menzelové, existují i systémové nástroje: Instagram nabízí funkce Hidden Words pro automatické skrývání urážlivých výrazů, Restrict pro tiché omezení agresora i Limits pro nárazové vlny útoků. Příručka Transparency International doporučuje nejdřív útok zdokumentovat snímkem obrazovky, pak zapnout moderaci, a teprve potom zvážit, jestli veřejná odpověď stojí za další pozornost, kterou přinese.
Menzelová si tu kalkulaci udělala. Třicetisekundové video řeklo víc než jakákoliv obhajoba, a hlavně řeklo víc o těch, kteří píšou, než o té, které to píšou.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová