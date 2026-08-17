Ukrajina natahuje nad silnice sítě, chrání už 1 184 km tras

Ukrajinská Státní speciální dopravní služba vybudovala od začátku roku 2026 podél klíčových logistických komunikací více než 1 184 kilometrů protidronové ochrany. Jde přibližně o 3,2násobek celé české dálnice D1, jejíž provozovaná délka činí 371,3 kilometru.
Státní speciální dopravní služba je vojenská složka podřízená ukrajinskému ministerstvu obrany, která se podílí na výstavbě a obnově dopravní, obranné a ženijní infrastruktury. Protidronové koridory buduje na základě zadání ministerstva především v oblastech poblíž fronty.
Za červenec přibylo 215 kilometrů ochrany
V průběhu července pracovníci dokončili 215 kilometrů nové protidronové ochrany. Taková vzdálenost je o něco delší než úsek D1 mezi Prahou a jižní částí Brna, která se nachází přibližně na 196. kilometru dálnice.
Dalších 16,52 kilometru již existujících konstrukcí prošlo obnovou. Současně bylo opraveno téměř 112,7 kilometru komunikací, což pro představu zhruba odpovídá trase po D1 z Prahy k Jihlavě.
Pravidelné opravy a údržba silnic začaly v dubnu. Od té doby se práce uskutečnily na více než 424,9 kilometru komunikací. Tato vzdálenost přesahuje celou délku české D1 přibližně o 54 kilometrů. Práce pokračují na 21 úsecích, dalších 25 úseků už bylo dokončeno.
Sítě mají chránit zásobování i evakuaci raněných
Protidronovou ochranu tvoří sítě natažené nad silnicemi a podél jejich okrajů. Na vybraných místech tak vznikají koridory, které mají ztížit nízko letícím dronům přímý útok na projíždějící vozidla.
Opatření reaguje především na rozsáhlé nasazení FPV dronů, tedy bezpilotních prostředků řízených operátorem pomocí živého obrazu z palubní kamery. Tyto stroje mohou útočit na vojenská vozidla, zásobovací kolony, sanitky i jednotlivé automobily pohybující se v blízkosti fronty.
Podle ukrajinského ministerstva obrany mají chráněné trasy pomoci zachovat provoz zásobování, přepravu vojenské techniky a evakuaci raněných. Sítě zároveň nepředstavují neprostupnou bariéru, ale jednu z vrstev ochrany proti současným bezpilotním prostředkům.
„Každý chráněný kilometr silnice znamená zachráněné životy ukrajinských vojáků, uchovanou techniku a větší možnosti našich jednotek při plnění bojových úkolů,“ uvedlo ministerstvo.
Tempo výstavby se proti roku 2025 zvýšilo
Za celý rok 2025 ukrajinská služba instalovala 534 kilometrů protidronových sítí v sedmi oblastech. Výsledek oznámený za prvních sedm měsíců roku 2026 je tak více než dvojnásobný.
Tehdejší ministr obrany Mychajlo Fedorov v květnu uvedl, že rychlost budování ochranných koridorů vzrostla ze čtyř na 8,5 kilometru denně. Ve srovnání s rokem 2025 se tak podle něj tempo více než zdvojnásobilo.
Fedorov tehdy hovořil o více než 1 170 kilometrech chráněných logistických tras. Novější oznámení ministerstva naproti tomu vztahuje údaj přesahující 1 184 kilometrů výslovně k ochraně vybudované od začátku roku 2026.
Plán počítá se čtyřmi tisíci kilometry
Do konce roku 2026 chce Ukrajina protidronovou ochranou vybavit celkem čtyři tisíce kilometrů silnic. Pro srovnání jde téměř o jedenáctinásobek délky celé české dálnice D1.
Na výstavbu sítí bylo v únoru ze státního rozpočtu vyčleněno dalších 1,6 miliardy hřiven (přibližně 751 milionů korun). Investice má zvýšit odolnost zásobovacích tras v příhraničních a frontových regionech, kde ruské jednotky ve velkém rozsahu používají průzkumné a útočné drony.