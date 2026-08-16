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Letní bouřky neohrožují jen střechy. Přepětí ničí i elektroniku

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Letní bouřka nepředstavuje riziko jen pro samotný dům. Zásah do elektrického vedení může vyvolat napěťovou špičku a během okamžiku poškodit také elektroniku v domácnosti. Počet škod způsobených přepětím se podle statistik České asociace pojišťoven mezi lety 2016 a 2025 více než ztrojnásobil. Loni pojišťovny evidovaly 25 823 takových škod za téměř 572 milionů korun.
Letní bouřky neohrožují jen střechy. Přepětí ničí i elektroniku

Letní bouřky neohrožují jen střechy. Přepětí ničí i elektroniku

Zdroj: Trade-off
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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