Letní bouřky neohrožují jen střechy. Přepětí ničí i elektroniku

Bouřky představují pro domácnosti riziko nejen kvůli přímému zásahu bleskem, ale také kvůli přepětí v elektrické síti. Blesk přitom vůbec nemusí zasáhnout samotný dům. Stačí, když udeří do elektrického vedení, trafostanice nebo jiného objektu v okolí. Napěťová špička se pak může rozvody dostat až k domácím spotřebičům a elektronice.
Zatímco v roce 2016 nahlásili klienti pojišťovnám 7 768 škod způsobených přepětím, v roce 2025 jich bylo 25 823. Celková hodnota škod loni dosáhla téměř 572 milionů korun. Ani letošní začátek roku nenaznačuje, že by šlo o okrajové riziko. Od ledna do března pojišťovny evidovaly 5 247 škod za více než 113 milionů korun.
„Přepětí rozhodně není okrajovým rizikem. Může vzniknout například při poruše nebo změnách provozního stavu elektrické sítě, ale také v souvislosti s bouřkami, které jsou u nás nejčastější v letním období. Právě přepětí vyvolané úderem blesku může být mimořádně silné a ničivé,“ upozorňuje produktová manažerka KB Pojišťovny Jana Šimková.
Škoda se může vyšplhat i na statisíce
Ohrožené nejsou jen televizory, počítače nebo routery. K elektrické síti jsou dnes připojena také tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny, klimatizace, elektronické řízení vytápění, garážová vrata nebo další prvky chytré domácnosti.
„Škoda tak nemusí skončit výměnou jednoho spotřebiče. Pokud napěťová špička zasáhne několik zařízení najednou nebo poškodí řídicí elektroniku technologického systému, mohou celkové náklady dosáhnout desítek až stovek tisíc korun,“ upozorňuje Šimková.
Podle KB Pojišťovny činí průměrná škoda způsobená přepětím kolem 18 tisíc korun, nejvyšší se vyšplhala téměř na 300 tisíc korun. Majitelé domů a bytů by si tak měli ověřit, zda jejich smlouva kryje nejen přímý úder blesku, ale také přepětí a nepřímý úder blesku.
Hromosvod sám nestačí
Ochranu domácnosti lze posílit odborně provedeným a pravidelně kontrolovaným hromosvodem, vhodnou přepěťovou ochranou a odpovídajícím stavem elektroinstalace. Hromosvod chrání především budovu před účinky přímého úderu blesku, zatímco přepěťová ochrana má omezit napěťovou špičku, která by se mohla dostat k připojeným zařízením.
Před bouřkou může pomoci také odpojení citlivé elektroniky, jako jsou počítače, televize či herní konzole, od elektrických, anténních a metalických datových rozvodů. Je ale nutné udělat to bezpečně a s dostatečným předstihem. Pokud už ke škodě dojde, je vhodné s poškozenou elektroinstalací nemanipulovat, škodu zdokumentovat a co nejdříve oznámit pojišťovně.