Když výnos křičí, ale riziko mlčí. Pozor na investiční pasti

Falešní bankéři, zázračné investiční platformy nebo podvodná doporučení známých osobností vytvořená pomocí AI už patří mezi známé scénáře. Mnozí už proto vědí, že nemají klikat na podezřelé odkazy, instalovat aplikace pro vzdálený přístup ani sdělovat citlivé údaje. Existuje však ještě další kategorie nabídek, která může být pro investora problematická, přestože se pohybuje v mezích zákona.
„Vedle potřeby rozlišit, co je podvodné a co legitimní je potřeba zamyslet se i nad jinou linkou. Pro běžného investora je klíčové ještě další dělení: výhodné versus nevýhodné,“ vysvětluje hlavní ekonom investiční platformy Investona Vojtěch Olbrecht a dodává: „Samozřejmě, že může existovat investice s obřím výnosem a obřím rizikem. Stejně tak investice, kde je nízké riziko i výnos. Ovšem pokud vám někdo maluje vzdušné zámky o ziscích a o rizicích nebo poplatcích taktně mlčí, s největší pravděpodobností se vás snaží na něco nachytat.“
Podle Olbrechta tak platí jednoduché pravidlo: pokud je příběh o výnosu hlasitý, ale ten o nákladech a riziku tichý nebo schovaný v malých písmenkách, mějte se na pozoru.
Počet investorů roste, stejně jako množství predátorů
Do problematické „šedé zóny“ mohou podle expertů spadat například firemní dluhopisy se slabým či žádným zajištěním a nedostatečným byznysovým plánem. Pozor je třeba dávat také na předražené vzdělávací akademie, AI tradingové boty nebo smlouvy se skrytými náklady. Pastí mohou být například vysoká penále při výběru vlastních peněz nebo výrazné poplatky za převod měny.
Problém se však nemusí týkat jen neobvyklých produktů. I běžná investice může být pro klienta nevýhodná, pokud má neúměrně vysoké poplatky, je příliš složitá nebo postrádá dostatečné zajištění. Rizikové produkty navíc nemusí být vhodné pro každého investora.
Samostatnou kategorií jsou také poradci či finfluenceři bez odpovídající licence, kteří na sociálních sítích zprostředkovávají podobné produkty.
Podle Jany Brodani, výkonné ředitelky Asociace pro kapitálový trh ČR, se počet investorů, objem investic i investiční aktivita za posledních pět let prakticky zdvojnásobily. „To způsobuje, že v investičním prostředí se začala pohybovat řada predátorů, kteří působí na hraně, nebo i za hranou zákona, ale vždy ve snaze získat od investorů co největší obnos za co nejkratší čas na investici, která je v lepším případě pro něj nevhodná nebo nevýhodná, v horším případě o ni celou investor přijde,“ uvádí.
Tři otázky před investicí
Než investor své peníze někam vloží, měl by si podle expertů položit alespoň tři základní otázky. Je riziko reálné a je mi jasně prezentované? Jsou náklady a poplatky viditelné a srozumitelné? A jsou výnos, riziko a náklady vidět zhruba stejně, nebo jedno přehlušuje druhé?
„Ptejte se jednoduše: Kolik mě to stojí a říká mi to vůbec někdo narovinu? A pamatujte, že nákladem nejsou jen poplatky, ale i podstoupené riziko,“ uzavírá Vojtěch Olbrecht.