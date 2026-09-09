UFC Arizona: Brandon Moreno vs. Joseph Morales. Rozbor zápasu a tipy

Souboj Brandona Morena s Josephem Moralesem patří mezi nejzajímavější zápasy turnaje UFC v Arizoně. Pro bývalého šampiona Morena jde zároveň o důležitý duel. Další porážka by ho výrazně vzdálila od špičky divize, zatímco Morales má možnost jedinou výhrou proniknout mezi relevantní jména muší váhy.
Zajímavý je také pohyb kurzů. Moreno původně vstupoval na trh jako favorit, postupně se však role otočily a před zápasem se dá na bývalého šampiona najít kurz kolem 2,00. Právě tato změna vytváří prostor k otázce, zda trh nereaguje až příliš výrazně na aktuální formu obou bojovníků.
Morales za sebou táhne dvě výhry, Moreno dvě porážky
Důvod změny kurzů je poměrně snadno čitelný. Moreno prohrál poslední dva zápasy, zatímco Morales po návratu do UFC dvakrát zvítězil a oba soupeře ukončil submisí.
Moreno nejprve nestačil na Tatsura Tairu a poté prohrál na body s Lone’erem Kavanaghem. Ani jeden z těchto výsledků ale nelze hodnotit bez kontextu. Oba soupeři patří mezi nastupující špičku muší divize a v oficiálním žebříčku UFC stojí výrazně výše než Morales.
Morales se do UFC vrátil přes The Ultimate Fighter a následně potvrdil svou nejsilnější zbraň. Alibiho Idirise ukončil triangle chokem a proti zkušenému Mattu Schnellovi potřeboval necelé tři minuty na guillotine choke.
Jeho cesta k vítězství proti Morenovi je proto zřejmá. Potřebuje dostat zápas do grapplingových sekvencí, vytvořit chaos a využít momentu, kdy soupeř nabídne krk nebo záda.
Největší otázkou je Moralesův grappling
Morales je na zemi nebezpečný především tím, že submise nehledá jen ze statických dominantních pozic. Dokáže na ně přecházet během scramble situací a právě tam může být největší hrozbou.
Proti Morenovi ho ale čeká úplně jiný test.
Bývalý šampion je zkušený grappler, který absolvoval řadu zápasů proti elitě divize. V profesionální kariéře navíc dosud nebyl ukončen submisí. Morales tedy nemůže počítat s tím, že scénář z posledních dvou zápasů jednoduše zopakuje.
Moreno navíc nemusí být v grapplingu pouze v defenzivní roli. Pokud Morales při tlaku přestřelí pozici, bývalý šampion dokáže sám měnit úrovně, dostávat soupeře na zem a kontrolovat ho shora.
Právě obrana proti takedownům je oblastí, ve které Moralesovy dosavadní statistiky nevypadají přesvědčivě. Vzorek jeho UFC zápasů je sice stále malý, Moreno však rozhodně není soupeř, proti kterému by mohl spoléhat pouze na vlastní ofenzivní grappling.
V postoji by měl mít výhodu Moreno
Pokud se větší část zápasu odehraje na nohách, výhoda by měla být na Morenově straně.
Mexičan má vyšší dlouhodobou aktivitu, zkušenosti z pětikolových titulových zápasů a dokáže pracovat kombinacemi na větší vzdálenost. Prošel zápasy s Alexandrem Pantojou, Deivesonem Figueiredem, Brandonem Royvalem nebo Kaiem Kara-Francem.
Jeho dlouhodobá čísla potvrzují i statistiky na UFCStats, podle kterých Moreno pravidelně pracuje ve vyšším tempu a má za sebou výrazně větší vzorek proti elitní konkurenci.
Morales proti podobné úrovni soupeřů zatím pravidelně nenastupoval.
Právě rozdíl v kvalitě konkurence je při hodnocení aktuální formy důležitý. Dvě Moralesovy rychlé submise vypadají lépe než dvě Morenovy porážky, nelze ale automaticky předpokládat, že současná výsledková série přesně odráží skutečnou úroveň obou bojovníků.
Moreno potřebuje především nepřijmout Moralesovu hru. Pokud si udrží zápas na středu klece, nebude zbytečně prodlužovat grapplingové přechody a donutí soupeře boxovat ve vyšším tempu, měl by postupně získávat převahu.
Tři kola mohou Moralesovi pomoct
Pro Morena existuje jeden důležitý problém. Zápas je vypsaný pouze na tři kola.
Bývalý šampion strávil velkou část kariéry v pětikolových duelech, ve kterých mohl těžit z kondice, zkušeností a schopnosti postupně číst soupeře. V patnáctiminutovém zápase je prostor na chybu výrazně menší.
Moralesovi tak může stačit jeden povedený takedown, delší kontrola nebo nebezpečný pokus o submisi, aby získal celé kolo.
Pokud Moreno začne pomalu a první pětiminutovku odevzdá, může se dostat pod tlak, kdy bude muset další dvě kola jednoznačně vyhrát.
To je zároveň hlavní důvod, proč není sázka na Morena bez rizika ani při kurzu kolem 2,00.
Tip MMAmag.cz: Brandon Moreno na výhru
Současné kurzy podle našeho hodnocení příliš výrazně zohledňují poslední výsledky.
Morales má jasnou a nebezpečnou cestu k vítězství. Jeho grappling může být problémem pro prakticky kohokoliv v muší váze a dvě submise za sebou nejsou náhoda.
Přesto jde proti Morenovi o výrazný skok.
Mexičan má za sebou titulové zápasy, zkušenosti s nejlepšími grapplery i postojáři divize a stále disponuje dostatečně komplexní hrou na to, aby Moralesovu nejsilnější zbraň neutralizoval. Jeho postavení mezi špičkou navíc dál potvrzuje aktuální žebříček muší váhy UFC.
Hlavní tip: Brandon Moreno na výhru při kurzu 2,00 a vyšším.
Rizikovější varianta: Moreno na body
Ještě zajímavější kurz může nabídnout vítězství Morena na body.
Morales je odolný a Moreno v posledních letech není bojovníkem, u kterého bychom automaticky očekávali rychlé ukončení. Pokud bývalý šampion úspěšně ubrání nejnebezpečnější grapplingové situace, pravděpodobným scénářem jsou tři relativně vyrovnaná kola.
Vedlejší tip: Brandon Moreno na body při kurzu přibližně 2,40 a vyšším.
Naopak nízký kurz na více než 2,5 kola není příliš atraktivní. Moralesova agresivní submission hra znamená, že zápas má reálnou možnost skončit před limitem, zatímco odměna za sázku na plnou vzdálenost není dostatečně vysoká.
Redakční predikce MMAmag.cz je Brandon Moreno na body. Morales má pravděpodobně nebezpečnější cestu k rychlému ukončení, ale pokud Moreno přežije úvodní grapplingové sekvence a prosadí svůj postoj, měl by těžit ze zkušeností, komplexnějšího arsenálu a výrazně náročnější konkurence, kterou během kariéry pravidelně potkával.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka