OKTAGON 93: Roušal vs. Mågård. Rozbor zápasu a tipy

Hlavní zápas turnaje OKTAGON 93 v Brně proti sobě postaví dva výrazně odlišné bojovníky. Roušal chce držet duel v postoji a využít tvrdost, rychlost i fyzickou převahu. Mågård má mnohem více zkušeností z MMA a jeho cesta k vítězství vede hlavně přes wrestling, klinč a kontrolu. OKTAGON 93 se uskuteční 12. září ve Winning Group Areně.
Roušal potřebuje prostor
Roušal má profesionální bilanci 7-2 a poslední čtyři soupeře ukončil před limitem. Naposledy zvládl výrazně zkušenějšího Samuela Barka, kterého v dubnu poslal k zemi a ukončil už po 75 sekundách prvního kola. Čtyři z jeho sedmi profesionálních výher přišly na KO nebo TKO.
Proti Mågårdovi bude důležitá hlavně obrana proti strhům. Podle statistik zveřejněných OKTAGONem ubránil Roušal během kariéry 54 z 68 pokusů o takedown a v posledních čtyřech zápasech nestrávil ve spodní pozici na zemi ani sekundu. To je pro tenhle duel možná nejdůležitější údaj. Mågård si nemůže být jistý, že českého postojáře jednoduše stáhne k zemi.
Roušalovi hraje do karet také váhová kategorie. Je přirozeným bojovníkem pérové váhy, zatímco Mågård kvůli zápasu stoupá z bantamu. Český zápasník měří 178 centimetrů, Dán podle profilu OKTAGONu 175 centimetrů. Pokud Roušal udrží střed klece, nenechá se zavřít k pletivu a donutí soupeře dlouho pracovat v postoji, jeho šance výrazně rostou.
Mågård chce zápas zpomalit
Mågård má proti tomu zkušenosti, které Roušal zatím získat nemohl. Absolvoval 26 profesionálních zápasů, držel pás bantamové váhy OKTAGONu a nastupoval do titulových duelů. Aktuálně má bilanci 19-7 a podle oficiálního profilu OKTAGONu získal 71 procent svých vítězství na body. Poslední dva zápasy proti Farbodu Iran Nezhadovi a Elvisi Silvovi rovněž vyhrál rozhodnutím.
Dán proto nemusí s Roušalem přijímat přestřelku. Může měnit postoj s pokusy o takedown, tlačit soupeře k pletivu a nutit ho neustále bránit. I neúspěšný strh může Roušalovi vzít energii a narušit rytmus. Mågård potřebuje hlavně přežít nebezpečný začátek a nedovolit domácímu bojovníkovi rozjet sérii tvrdých kombinací.
Pro Roušala bude nezvyklý i samotný význam zápasu. Poprvé vede kartu OKTAGONu a proti němu stojí soupeř, který už podobné zápasy absolvoval. Pokud se duel protáhne, zkušenost s delšími a takticky vedenými zápasy začne hrát větší roli. Mågård už absolvoval i pětikolové titulové bitvy, zatímco Roušal si hlavní zápas vyzkouší poprvé.
Sportovně je proto duel mnohem vyrovnanější, než může naznačovat rozdíl v počtu zápasů. Roušal má fyzickou převahu, tvrdší údery, domácí prostředí a výborná čísla v obraně proti takedownům. Mågård má zkušenost, širší MMA repertoár a schopnost sbírat kola i bez výrazného poškození soupeře.
Náš hlavní tip jde těsně na stranu Mågårda. Pokud přežije první dvě kola bez větších problémů a dokáže Roušala pravidelně zaměstnávat wrestlingem, měl by mít větší šanci dovést zápas k bodovému rozhodnutí. Tip: Jonas Mågård na body.
U Roušala je nejpravděpodobnější vítězný scénář opačný. Potřebuje zápas rozhodnout dřív, než Mågård začne určovat tempo. Odvážnější tip: Radek Roušal vyhraje na KO nebo TKO v první polovině zápasu. Rozdíl mezi oběma scénáři bude stát hlavně na tom, zda Roušal dokáže ubránit první série pokusů o strh a udrží Dána na nohou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková